Грозит суд: всплыла неожиданная правда о жизни Максаковой

Оперная дива якобы не платит налоги

На Марию Максакову, как выяснили журналисты, подало в суд товарищество собственников недвижимости за то, что она накопила задолженность по элитной квартире в Москве. Иск поступил в столичный суд в конце августа.

Об этом стало известно изданию "Московский комсомолец". Якобы оперная певица не платила коммуналку и эксплуатационные услуги в течение длительного времени, а заодно набежал штраф за несвоевременную оплату платежей. Сколько именно Максакова задолжала, не уточняется.

Содержание элитной квартиры площадью 189 кв. м обходится в 50 тыс рублей, не считая ЖКХ. При этом адвокат, опрошенный тем же изданием, отметил, что артистке стоит заняться этим вопросом.

"Неважно, в какой стране проживает владелец квартиры. Он обязан ее содержать в любом случае. Если ответчик проигнорирует повестку в суд, тогда иск будет подан снова, но уже с другими суммами, с учетом процентов и так далее", – подчеркнул эксперт.

Если Максакова проигнорирует все повестки, а также не погасит задолженность, то ее могут лишить этой недвижимости. Квартиру, о которой идет речь, Марии подарил ее покойный супруг Денис Вороненков в 2016-м. Тогда жилье стоило 100 млн рублей.