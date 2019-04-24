"Должны убить": Максакова шокировала неожиданным заявлением

Оперная певица боится за свою жизнь

Мария Максакова изменила свои показания по делу о гибели ее мужа – бывшего депутата Дениса Вороненкова. На очередном слушании в суде она рассказала, что ее гражданский супруг Владимир Тюрин, которого называют заказчиком преступления, не причастен к этому, как и российские спецслужбы, во всем виноват Денис Панаитов. И ей грозит опасность, отметила певица, поэтому она прибыла под охраной.

"Меня должны были убить тоже. Но мне просто повезло, и я не пошла на встречу, а осталась дома. Опасность мне грозит и сейчас",

– рассказала артистка.

Адвокат одного из обвиняемых по делу об убийстве Вороненкова сообщил: "По поводу ФСБ она сказала так: какие-то предпосылки могли быть, но она в этом сомневается". Певица, добавил Владислав Добош, "дала показания, которыми полностью опровергла версию следствия, записанную в обвинительном акте", где "четко было указано – Тюрин это все устроил, а она говорит, что он не имеет к этому отношения".

Заявление Максаковой шокировало прокурора, так как полностью разрушило версию Киева о российском следе и ревнивом бывшем гражданском муже. К словам артистки об убийстве из-за "квартирного вопроса" не был готов никто.

"Можем говорить, что карточный домик следствия, который озвучивал генпрокурор Юрий Луценко, рассыпался. Теперь в нашем эпизоде нет заказчика, нет организатора и не понятно, кто и как кому-то давал какие-то указания. Луценко нарисовал схему, где все отталкивается от Тюрина, а его, как уверяет свидетель, там не было", – подчеркнул Добош.



Певица уверена, что бывший начальник отдела Следственного комитета Одинцовского района Московской области Денис Панаитов, в квартире которого они с мужем поселились после бегства на Украину, организовал все после того, как пообещал супругу совершить сделку по обмену принадлежащей ему жилплощади в Киеве на апартаменты пары в Москве, но обманул.

В этих преступных намерениях, продолжала Мария, Панаитов мог быть в сговоре с другим оппонентом Вороненкова – российским бизнесменом Виталием Качуром. На основе показаний последнего якобы и привлекали мужа артистки по делу о мошенничестве в России.

Панаитов назвал обвинения Максаковой "бредом". Он также предупредил, что скоро обнародует информацию о самой Максаковой.

Слова, которые противоречат ранним утверждениям артистки, потрясли не только судей и прокуроров, удивлены также представители прессы. Журналист Виталий Губин сообщил в Facebook:

"Как принято говорить, вот это поворот. Дело Вороненкова. Прямо сейчас вдова расстрелянного два года назад в Киеве экс-депутата Госдумы РФ дала показания в Шевченковском суде Киева. Вы будете смеяться, но там в итоге Януковича еще сделать крайним будут пытаться".

Все это происходило на фоне новых событий. С того времени, как стало ясно, что Украина получила нового президента, многие политические и общественные деятели Незалежной странно повели себя. Уже подали в отставку несколько губернаторов, идут разговоры об арестах. Собираются на Украину Михаил Саакашвили и некоторые звезды эстрады, которым был запрещен въезд.