Администрация главы государства подозревается в пособничестве масштабным хищениям

Не успели еще огласить окончательный результат президентских выборов, в которых с явным преимуществом побеждает шоумен Владимир Зеленский, как украинское правосудие активно взялось за окружение пока еще действующего лидера нации Петра Порошенко. В понедельник, 22 апреля, Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос бывшего главу администрации президента Бориса Ложкина, замглавы администрации Алексея Филатова и экс-руководителя Нацбанка Валерию Гонтареву. Об этом информирует пресс-служба ГПУ.

Каждого из вышеуказанных граждан вызывают "для вручения уведомления о подозрении и допроса в качестве подозреваемого в уголовном производстве", говорится в сообщении.

В данном случае речь идет о деле беглого харьковского олигарха Сергея Курченко. В Незалежной он подозревается в масштабных хищениях государственных средств. По версии следствия, его незаконная деятельность привела к убыткам на более чем 14 млрд гривен.

Предприниматель сбежал из страны в самый разгар Майдана – в феврале 2014 г., в связи с чем объявлен в розыск. По информации украинских СМИ, он может находиться в России.

Судя по документам на сайте ГПУ, подозрение Гонтаревой касается хищения и содействия преступникам, а Филатову и Ложкину – легализации незаконных доходов и содействия.