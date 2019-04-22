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Украина проконтролирует поставки нефти из России

Фото: www.globallookpress.com
Жалобы Минска поставили на уши Киев

Претензии, которые предъявила Белоруссия к поставляемой из РФ нефти, стали отличным поводом для страны-соседки, чтобы прогнуться. В Незалежной пообещали взять ситуацию под контроль. 

Компания "Укртранснафта" пообещала проследить за качеством черного золота, которое следует через Украину из России в Белоруссию. Меры наблюдения будут гораздо жестче, предупредили в пресс-службе оператора нефтетранспортной системы.

"Вместе с тем отметим, что проведение лабораторных исследований для определения показателей качества транспортируемой нефти не регламентировано для компаний, осуществляющих транспортировки нефтепроводами",

пояснили в компании. Напомним, ранее на нефтеперерабатывающем заводе в городе Мозырь вышло из строя дорогостоящее оборудование из-за высокой концентрации хлорорганики в российском сырье. В Минэнерго РФ эту версию подтвердили, пообещав устранить проблему максимально быстро.  


Оксана ПОДТУРКИНА
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