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Претензии, которые предъявила Белоруссия к поставляемой из РФ нефти, стали отличным поводом для страны-соседки, чтобы прогнуться. В Незалежной пообещали взять ситуацию под контроль.
Компания "Укртранснафта" пообещала проследить за качеством черного золота, которое следует через Украину из России в Белоруссию. Меры наблюдения будут гораздо жестче, предупредили в пресс-службе оператора нефтетранспортной системы.
"Вместе с тем отметим, что проведение лабораторных исследований для определения показателей качества транспортируемой нефти не регламентировано для компаний, осуществляющих транспортировки нефтепроводами",
– пояснили в компании. Напомним, ранее на нефтеперерабатывающем заводе в городе Мозырь вышло из строя дорогостоящее оборудование из-за высокой концентрации хлорорганики в российском сырье. В Минэнерго РФ эту версию подтвердили, пообещав устранить проблему максимально быстро.
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