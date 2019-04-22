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На Украине продолжаются отставки политиков

продолжение"Клоун!": Порошенко пообещал вернуть себе власть
Глава Николаевской области решил покинуть свой пост

Алексей Савченко написал заявление об увольнении в администрацию пока еще президента Незалежной Петра Порошенко. Об этом украинским журналистам сообщил представитель обладминистрации.

По информации "Украинских новостей", Савченко стал председателем Николаевской области в 2016 году.

Как передает URA.RU, глава Львовской областной государственной администрации Олег Синютка также намерен уйти со своей должности. Как известно, это регион, где во втором туре президентских выборов в Незалежной большинство украинцев проголосовали за Петра Порошенко, а не Владимира Зеленского, который победил. 

Полина ИВАНОВА
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