"Клоун!": Порошенко пообещал вернуть себе власть

Экс-глава Незалежной станет президентом через год

Проигравший Владимиру Зеленскому Петр Порошенко не собирается выкидывать белый флаг. Он заявил, что намерен стать, если не шестым, то седьмым президентом Незалежной.

Через пять лет, после следующих выборов будет второе пришествие к власти, пообещал Петр Алексеевич украинцам. Его пламенные речи витали в воздухе у здании президенсткой администрации сегодня, 22 апреля, на митинге сторонников теперь уже экс-руководителя страны.

Однако их не устроила столь длительная разлука с любимым президентом. Публика начала скандировать: "Через год". Оратор расцвел в улыбке, заверив:

"Хорошо, друзья. Через год, так через год".

Прямая трансляция акции велась на странице Порошенко в Facebook, а также на телеканале "112 Украина", который поделился со своими читателями обещаниями Петра Алексеевича.

Приверженцы уходящего киевского режима в Сети рассыпались в благодарностях конфетному магнату. (Орфография и пунктуация сохранены).

"Клоун, тебе этого не достичь НИКОГДА!!! Порошенко супер президент!!!",

– написал один из почитателей Порошенко. Вероятнее всего, обращение адресовано к победителю президенсткой гонки Владимиру Зеленскому. Акцент сделан на его прошлой деятельности, которую актер променял на большую политику.



"Благодарим президент ты лучший в Украине мы еще не прощаемся до парламентских выборов", "Порошенко, вы проиграли! Но то что я вижу – вы выиграли! Вы достучались до избирателей! Спасибо президент!", – и таких комментариев большинство, что, впрочем, неудивительно, ведь появились они на странице Порошенко. Вспомнили его сторонники о былых заслугах экс-гаранта.

"Спасибо, господин Президент! По Безвизовые, Томос, армию! Спасибо, что мы стали гордиться своей страной! Ждем парламентских выборов",

– заключил пользователь.

К слову, Порошенко уже пророчат место премьера Украины. С таким предположением выступил собеседник "URA.RU", директор Центра восточноевропейских исследований Андрей Окара.

