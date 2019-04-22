Первый президент Незалежной неожиданно озаботился жизнью крымчан

Спустя пять лет экономической и водной блокады Крыма со стороны постмайданных властей аккурат сразу после второго тура выборов главы государства первый президент страны Леонид Кравчук предложил новоизбранному лидеру нации Владимиру Зеленскому наладить человеческие отношения с жителями полуострова. И прежде всего, считает он, нужно снять искусственные преграды.

При этом пан Кравчук подчеркнул, что официальный Киев не согласится никогда признать регион не украинским.

"Но наши отношения с живущими в Крыму людьми должны быть человеческими. Необходимо снимать все блокады. Вопросы, связанные с водой, электроэнергией и так далее, должны решаться цивилизованным рыночным путем. Если мы наладим нормальные отношения с жителями Крыма, думаю, постепенно мы эти отношения будем углублять, развивать и придем к каким-то правильным выводам", – заявил украинский пенсионер в интервью РИА "Новости. Крым".

Он не стал уточнять, что имел в виду под словами о рыночных путях, т.е. между кем должны быть эти связи. Зато отметил "хорошие человеческие качества" и доброту Зеленского, а также тот факт, что новый глава государства по образованию является юристом. Пан Кравчук даже посочувствовал актеру, поскольку "он остался наедине с действующим президентом", сделавшим за 5 лет своей власти жизнь украинцев еще тяжелее.





"Они, естественно, выбрали Зеленского. Если бы вместо него был другой новый человек, выбрали бы и его тоже", – убежден Леонид Макарович.

По его мнению, чтобы оправдать доверие отдавших за шоумена свои голоса, шестой президент Украины должен начать реально бороться с коррупцией, полностью обновить управленческую элиту страны, включая подконтрольную сейчас хозяину "Рошена" Верховную раду.





Кравчук стал первым из всех избранных лидеров Незалежной, кто заговорил о неэффективности перекрытия Киевом еще в конце весны 2014 г. как наказания крымчан Северо-Крымского канала, прекращения электроснабжения и торговли с полуостровом.

По итогам обработки 99,80% протоколов ЦИКом Зеленский набрал 73,22% голосов, а Порошенко поддержали 24,46%.