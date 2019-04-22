Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Кравчук призвал Зеленского снять блокаду с Крыма

Владимир Зеленский. Фото: AP/TASS
продолжениеПудрят мозги: украинцам гарантировали дешевый газ
Первый президент Незалежной неожиданно озаботился жизнью крымчан

Спустя пять лет экономической и водной блокады Крыма со стороны постмайданных властей аккурат сразу после второго тура выборов главы государства первый президент страны Леонид Кравчук предложил новоизбранному лидеру нации Владимиру Зеленскому наладить человеческие отношения с жителями полуострова. И прежде всего, считает он, нужно снять искусственные преграды.

При этом пан Кравчук подчеркнул, что официальный Киев не согласится никогда признать регион не украинским.

"Но наши отношения с живущими в Крыму людьми должны быть человеческими. Необходимо снимать все блокады. Вопросы, связанные с водой, электроэнергией и так далее, должны решаться цивилизованным рыночным путем. Если мы наладим нормальные отношения с жителями Крыма, думаю, постепенно мы эти отношения будем углублять, развивать и придем к каким-то правильным выводам", – заявил украинский пенсионер в интервью РИА "Новости. Крым".

Он не стал уточнять, что имел в виду под словами о рыночных путях, т.е. между кем должны быть эти связи. Зато отметил "хорошие человеческие качества" и доброту Зеленского, а также тот факт, что новый глава государства по образованию является юристом. Пан Кравчук даже посочувствовал актеру, поскольку "он остался наедине с действующим президентом", сделавшим за 5 лет своей власти жизнь украинцев еще тяжелее.

Леонид Макарович. Фото: www.globallookpress.com

"Они, естественно, выбрали Зеленского. Если бы вместо него был другой новый человек, выбрали бы и его тоже", – убежден Леонид Макарович.

По его мнению, чтобы оправдать доверие отдавших за шоумена свои голоса, шестой президент Украины должен начать реально бороться с коррупцией, полностью обновить управленческую элиту страны, включая подконтрольную сейчас хозяину "Рошена" Верховную раду.

Фото: www.globallookpress.com

Кравчук стал первым из всех избранных лидеров Незалежной, кто заговорил о неэффективности перекрытия Киевом еще в конце весны 2014 г. как наказания крымчан Северо-Крымского канала, прекращения электроснабжения и торговли с полуостровом.

По итогам обработки 99,80% протоколов ЦИКом Зеленский набрал 73,22% голосов, а Порошенко поддержали 24,46%.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

За Порошенко пришли: окружение президента массово вызвано на допрос

Администрация главы государства подозревается в пособничестве масштабным хищениям

Размечтался: в Киеве Саакашвили спустили с небес на землю

Украинскому экс-губернатору напомнили о ссылке

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей