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Штаб Зеленского раскрыл планы на первые законопроекты

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
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Команда кандидата Владимира Зеленского еще до проведения второго тура президентских выборов, прошедших накануне и завершившихся явной победой комика, подготовила первые восемь законопроектов, которые будут предложены на рассмотрение в Верховную раду. Об этом рассказал представитель штаба, вероятно, уже шестого лидера Украины Дмитрий Разумков.

"Мы работаем над законопроектами, которые после того, как Зеленский станет президентом, будут внесены в парламент для скорейшей реализации", – цитирует "Громадське" Разумкова.

Судя по всему некоторые предложения команды Зе явно не понравятся парламентариям, и вряд ли они будут ими одобрены.

"Это закон о народовластии, о расширении норм прямой демократии, о снятии депутатской неприкосновенности, президентской неприкосновенности, об отзыве народного депутата, о неприкосновенности судей и закон об импичменте", – сообщил пан Разумков.

Фото: www.globallookpress.com

Он подчеркнул, что данные законопроекты новый президент намерен внести в Раду в первую очередь.

На волне победной эйфории еще вчерашней ночью пан Зеленский заявил, что в ближайшее время представит план действий для прекращения огня в Донбассе. Еще одной приоритетной задачей своего президентства он назвал возвращение арестованных в России украинских граждан на родину, напоминает RT.

На данный час ЦИК Украины обработал 99,62% протоколов. Зеленский набирает 73,22% голосов, покидающий пост Петр Порошенко – 24,46%. 

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Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com Юлия Тимошенко. Фото: www.globallookpress.com Петр Порошенко. Фото: AP/TASS
Юлия Тимошенко. Фото: AP/TASS Владимир Зеленский. Фото: EPA/STEPAN FRANKO/ТАСС Фото: AP/Efrem Lukatsky/ТАСС Фото: EPA/SERGEY DOLZHENKO/ТАСС +1
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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