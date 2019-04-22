Штаб Зеленского раскрыл планы на первые законопроекты

Нибиру
- Москва на очереди: Нибиру атакует старинный русский город
- Земля как ферма: пришельцы с Нибиру будут пожирать людей
- Нибиру вернулась: на Землю спустятся агрессивные инопланетяне
Команда кандидата Владимира Зеленского еще до проведения второго тура президентских выборов, прошедших накануне и завершившихся явной победой комика, подготовила первые восемь законопроектов, которые будут предложены на рассмотрение в Верховную раду. Об этом рассказал представитель штаба, вероятно, уже шестого лидера Украины Дмитрий Разумков.
"Мы работаем над законопроектами, которые после того, как Зеленский станет президентом, будут внесены в парламент для скорейшей реализации", – цитирует "Громадське" Разумкова.
Судя по всему некоторые предложения команды Зе явно не понравятся парламентариям, и вряд ли они будут ими одобрены.
"Это закон о народовластии, о расширении норм прямой демократии, о снятии депутатской неприкосновенности, президентской неприкосновенности, об отзыве народного депутата, о неприкосновенности судей и закон об импичменте", – сообщил пан Разумков.
Он подчеркнул, что данные законопроекты новый президент намерен внести в Раду в первую очередь.
На волне победной эйфории еще вчерашней ночью пан Зеленский заявил, что в ближайшее время представит план действий для прекращения огня в Донбассе. Еще одной приоритетной задачей своего президентства он назвал возвращение арестованных в России украинских граждан на родину, напоминает RT.
На данный час ЦИК Украины обработал 99,62% протоколов. Зеленский набирает 73,22% голосов, покидающий пост Петр Порошенко – 24,46%.
Украина рискует стать всемирным посмешищем при новом президенте
Киев и Москва не смогут подружиться при новом президенте Украины