Штаб Зеленского раскрыл планы на первые законопроекты

У шоумена посягнули на священную политическую корову - неприкосновенность гаранта

Команда кандидата Владимира Зеленского еще до проведения второго тура президентских выборов, прошедших накануне и завершившихся явной победой комика, подготовила первые восемь законопроектов, которые будут предложены на рассмотрение в Верховную раду. Об этом рассказал представитель штаба, вероятно, уже шестого лидера Украины Дмитрий Разумков.

"Мы работаем над законопроектами, которые после того, как Зеленский станет президентом, будут внесены в парламент для скорейшей реализации", – цитирует "Громадське" Разумкова.

Судя по всему некоторые предложения команды Зе явно не понравятся парламентариям, и вряд ли они будут ими одобрены.

"Это закон о народовластии, о расширении норм прямой демократии, о снятии депутатской неприкосновенности, президентской неприкосновенности, об отзыве народного депутата, о неприкосновенности судей и закон об импичменте", – сообщил пан Разумков.





Он подчеркнул, что данные законопроекты новый президент намерен внести в Раду в первую очередь.

На волне победной эйфории еще вчерашней ночью пан Зеленский заявил, что в ближайшее время представит план действий для прекращения огня в Донбассе. Еще одной приоритетной задачей своего президентства он назвал возвращение арестованных в России украинских граждан на родину, напоминает RT.

На данный час ЦИК Украины обработал 99,62% протоколов. Зеленский набирает 73,22% голосов, покидающий пост Петр Порошенко – 24,46%.