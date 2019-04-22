Шестой президент Незалежной еще не вступил в свои права, а в его армию уже перебегают из лагеря оппонента

Сокрушительная победа на выборах главы украинского государства комика Владимира Зеленского, в пух и прах разгромившего пока еще действующего президента Петра Порошенко, повергла в шок армию сторонников "шоколадного короля" – всевозможных блогеров и экспертов, именуемых порохоботами. На политическую реинкарнацию части поклонников хозяина "Рошена" обратила внимание "Страна.ua".

Издание отмечает, что провластные пропагандисты за время предвыборной кампании между двумя турами умудрились вылить на Зеленского ушаты грязи. Более того, от лояльных Порошенко журналистов даже звучали призывы убивать тех, кто против нынешнего лидера нации. И вот после воскресного голосования, когда цифры экзит-полов демонстрировали нещадную победу актера над кондитером, многие порохоботы стали переобуваться прямо на глазах.

В качестве яркого образчика подобных метаморфоз издание привело в пример журналиста Айдера Муждабаев, такого ярого антироссийского автора. Именно он после первого тура призвал браться за оружие и расстреливать сторонников Зе. Кстати, свой скандальный пост он вынужден был позднее убрать из-за блокировки его страницы в Facebook.





Тогда пан Муждабаев назвал предателями Украины, гражданином которой он стал лишь в 2016 г., не только проголосовавших за главу студии "Квартал 95", но и избирателей Юлии Тимошенко, Юрия Бойко, Александра Вилкула "и прочих ставленников России".

"Я только что разговаривал у себя дома с боевым комбатом. Видимо, придется стрелять. Когда тебе стреляют в спину, другого выхода нет. Это означает новую революцию, победу патриотов, но и одновременно потерю еще шести-восьми областей. К сожалению, пророссийское большинство не оставляет нам никакого шанса спастись, кроме этого", – заявил замгендиректора украинского телеканала ATR.



Накануне же экс-россиянин отметился посланием, в котором... поздравил Зеленского.

"Итак, выбор сделан. Еще не "проштампован", но все понятно. Нравится он одним, не нравится он другим, – для данного факта истории уже значения не имеет. Президентом Украины избран актер, шоумен, телевизионный менеджер и предприниматель Владимир Зеленский. Украина – европейская, западная страна, и я как ее гражданин поздравляю Владимира с победой на честных выборах, гарантом которых стал первый президент по-настоящему Независимой Украины Петр Порошенко. За это честь и ему и хвала", – переобулся в воздухе Муждабаев.

Согласился сотрудничать с Зеленским и замминистра по делам оккупированных территорий Георгий Тука, поддерживавший Порошенко. Для этого он поставил целый ряд условий, к слову, сторонником которых является и сам актер.





"Меня многократно спрашивали: соглашусь я сотрудничать с Владимиром Зеленским? Объяснял и объясню еще раз: для меня важны принципы, а не персоны. Существуют "красные флажки", за которые я переступать не согласен: безусловное продолжение евро-атлантической интеграции Украины; никаких "прямых переговоров" с ОРДЛО; продолжение усиления санкционного давления на Россию; никакой "широкой коалиции" с медведчуками. В этих вопросах для меня нет и не может быть компромиссов", – выложил свои претензии пан Тука в Сети.

Однако издание напоминает, как он саркастически живописал украинцам возможный визит шоумена в качестве президента на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса.

"Руины аэропорта донецкого имени Прокофьева, избитая взлетно-посадочная полоса, то там сикось-накось садится чартер (лидера движения "Украинский выбор Виктора) Медведчука, красная дорожка, выходит улыбающийся Зеленский, за ним "95 квартал" с "благотворительным концертом". Зеленского встречают с цветами и с караваем (глава ЛНР Леонид) Пасечник и (глава ДНР Денис) Пушилин.... А за спинами этих двух руководителей псевдообразований большие такие портреты "героев Новороссии": Захарченко, Гиви, Моторолы ... И вот на этом фоне туда прибывает президент Зеленский", – вещал о будущем на канале "Прямой" пан Тука.

Однако нашлись и стойкие евромайдановцы. Например, еще один сбежавший из России журналист Аркадий Бабченко. Сей пан был поначалу краток: "Украина, ты одурела". Потом с утра понедельника застрочил свои посты в Сети, комментируя первые заявления Зеленского после победы, в том числе обращение к бывшим республикам Советского Союза.

"Скинули в голове своего воображаемого Туркменбаши. Которого не было. Сами смотрели телевизор. Сами вдруг непонятно с чего решили, что в стране "режим" и Порошенко диктатор. Сами его в своей воображаемой голове скинули. И сами радуются свержению узурпатора. Который, собственно, это демократические выборы и обеспечил. Абсолютное существование в каком-то своем мире.

У меня реально дежа вю", – написал Бабченко.

Ощущает свою отставку с должности "отец декоммунизации" по-украински глава Института национальной памяти Владимир Вятрович, при этом он подчеркнул, что будет бороться со товарищи до конца за мову и прочее.

"Выборы закончились, борьба за главное продолжается. В ней будем Черчиллем. Мы будем бороться на улице, в парламенте, правительстве, судах. Мы будем защищать наш язык, культуру, историю любой ценой. Мы будем бороться за них в книгах, на телевидении, радио, в интернете. Мы никогда не сдадимся. И мы победим!" – провозгласил свои планы пан Вятрович.

Под его бравурным постом никто не оставил ни одного комментария.

