Киеву объявили войну от имени Москвы

Украинский блогер все решил за политиков

Прекращение экспорта российской нефти в Незалежную является предзнаменованием официального объявления войны. С таким заявлением выступил киевский журналист Айдер Муждабаев, известный своим яростным неприятием России.



"Пока ломаются копья вокруг дебатов, положу немного неприятной правды вам в ленту. Российский запрет на экспорт нефти на Украину означает отсроченное объявление Украине большой войны. Остановитесь на секунду и просто осознайте это. Война – объявлена",

– написал Муждабаев на своей странице в Facebook.

Вероятность начала боевых действий журналист оценил в 100%, а также выразил уверенность, что план действий, "с целями и приказами для конкретных частей", уже подготовлен Генеральным штабом РФ, передает "Царьград".

"Они ждут только момента. Сроки – когда будет удобно России. Они сейчас просто ждут деморализации украинской армии на фоне внутриполитического кризиса, а затем возможного хаоса в стране, который они сами подогреют через диверсионные группы, через соцсети, подконтрольные СМИ. И тут же будет попытка одномоментного блицкрига с Севера, Востока и Юга. Будут бомбардировки Киева и других крупных городов", – говорится в посте.

Накануне кабинет министров РФ озвучил перечень ответных мер на введение Киевом торговых ограничений в отношение Москвы.

"Устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов… Определяется перечень тех товаров, которые с 1 июня текущего года можно будет вывозить на Украину только на основании отдельных разрешений. В эту категорию включена продукция ТЭК, в том числе уголь и вот те же самые нефть и нефтепродукты", – сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства.

Ранее в этом месяце правительство Незалежной ужесточило торговые ограничения против РФ. Отечественные производители и поставщики лишились возможности отправлять на украинский рынок стеклянную тару, в том числе емкости для пищевых продуктов, формалин, карбамидо-формальдегидный концентрат, проводники для электрического тока напряжением более 1 тыс. вольт, электроаппаратуру для железнодорожной инфраструктуры, пружины для грузовых вагонов и прочее.