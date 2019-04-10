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Киев окончательно раздавит Москву санкциями

Фото: www.globallookpress.com
Правительство Незалежной ужесточило торговые ограничения

Список запрещенных к ввозу на Украину товаров из России расширен и дополнен по решению кабинета министров страны. Соответствующее постановление было принято без обсуждения в ходе сегодняшнего заседания. Его трансляция велась на официальном Youtube-канале правительства.

Теперь российские производители и поставщики лишились возможности отправлять на украинский рынок стеклянную тару, в том числе емкости для пищевых продуктов, формалин, карбамидо-формальдегидный концентрат, проводники для электрического тока напряжением более 1 тыс. В, электроаппаратуру для железнодорожной инфраструктуры, пружины для грузовых вагонов и прочее. Перечень попавших под запрет товаров содержится в проекте документа, который опубликовало издание "РБК – Украина".

После событий 2014 г. Россия и Украина обмениваются торговыми ограничениями. Сегодняшнее решение о расширении торговых санкций стало очередной серией в этом процессе.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Киев впервые ограничил ввоз товаров с территории России в январе 2015 года. Первоначальная версия списка включала инсектициды, гербициды, искусственные оболочки для колбасных изделий и прочее. Перечень в дальнейшем дополнялся другими товарами.

Россия в качестве ответной меры с 1 января 2016 г. ограничила транзит украинских товаров через свою территорию, а также ввела продуктовое эмбарго. Необходимость этих мер в Москве объяснили тем, что Киев вступил в зону свободной торговли с Евросоюзом. После этого Украина ввела эмбарго на российские продукты, в том числе шоколад, детское питание, пиво и водку.

Очередной обмен дополнениями к санкционным спискам произошел в декабре прошлого года. Тогда в перечень запрещенных к ввозу на Украину российских товаров попали кукурузный крахмал, глюкозу и сироп глюкозы, а также мальтодекстрин и сироп из мальтодекстрина.

Несмотря на регулярный обмен ограничениями и острый политический конфликт между странами, объем двусторонней торговли в последнее время растет. В феврале Федеральная таможенная служба России сообщила, что товарооборот с соседним государством в 2018 г. вырос на 16,5%. Экспорт товаров и услуг на Украину достиг $ 9,5 млрд, импорт увеличился до $5,4 миллиарда.

Андрей ФИЛАТОВ
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