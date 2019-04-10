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Киев оставил жителей ЛНР без воды

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
продолжениеДеньги на строительство стены на границе России и Украины закончились
В незавидном положении людей продержат до конца недели

ЧП на Петровском магистральном водоводе Д-900 мм вызвало нештатную ситуацию. Украина перекрыла воду в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР).

В таком положении жители пробудут до самых выходных, заявили в "Луганскводе". С оговоркой "ориентировочно" отметили, что к двухдневному ремонту приступят лишь завтра, 11 апреля. По информации пресс-службы предприятия, поврежден участок водовода в зоне линии разграничения на Донбассе.

"Обследование данного участка трубопровода и аварийно-восстановительные работы по устранению порыва начнутся 11-12 апреля по согласованию с СЦКК [Совместным центром по контролю и координации режима прекращения огня] и в присутствии ОБСЕ",

сказано в релизе. Авария произошла сегодня, 10 апреля, в полночь. Известно, что трубу перекрыли на Петровской насосной станции со стороны Незалежной. В итоге не только мыться жители отдельных населенных пунктов ЛНР будут по сокращенному графику – утром и вечером.

При этом без воды остались дома восточного массива и частично в центре Луганска. Сейчас в компании продумывают различные схемы ее подачи из городских источников. Также будут рассматриваться заявки. При необходимости в села отправят цистерны с водой. 

Ксения АНДРЕЕВА
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