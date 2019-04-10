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Деньги на строительство стены на границе России и Украины закончились

Фото:Константин Чергинский/ТАСС
Амбициозный проект Киева забуксовал

Пограничная служба Украины потратила на проект "Стена" на российско-украинской границе 1,3 млрд гривен.  

Планируется, что строительство завершится в 2021 г., пока же выполнено лишь 30% от объема работ, рассказал порталу "Слидство.Инфо" пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян. Весь проект обойдется стране в 4 млрд грн, причем построена "Стена Яценюка" должна была быть еще в 2018 году. Причиной затягивания окончания работ стало отсутствие денег, отметил Слободян.

Строительство стены инициировал бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк в далеком 2014 г., напоминает РИА ФАН. Киевские власти тогда заявили, что укрепление защитит российско-украинскую границу от несанкционированных пересечений. Однако "Стена Яценюка" сразу же превратилась в гигантский коррупционный проект по осваиванию бюджетных денег.

Валентина МАЙОРОВА
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