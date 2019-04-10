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"Крым вернется": украинцы придумали способ отобрать полуостров у России

Ирина Геращенко. Фото: commons.wikimedia.org
Политик сделала очередное громкое заявление

Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко уверена, что Донбасс и Крым снова станут украинскими.

"Донецк и Луганск вернутся в Украину. Но точно не на условиях Кремля. Крым тоже вернется, несмотря на все сопротивление Кремля",

– написала депутат партии "Блок Петра Порошенко" на своей страничке в Facebook. 

В январе глава политического совета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук предложил Киеву дать автономию Донбассу. После этого Генеральная прокуратура Украины возбудила против политика уголовное дело, напоминает РИА ФАН.

После государственного переворота в Киеве в 2014 г. в Донбассе были провозглашены независимые Донецкая и Луганская народные республики. Вслед за этим ВСУ начали в регионе карательную операцию.

Крым стал российским после того, как на референдуме в марте 2014 г. большинство крымчан и жителей Севастополя проголосовали за воссоединение с РФ. В течение всех пяти лет после этого Киев регулярно заявляет о возвращении Крыма на Украину. Кремль подчеркивает, что вопрос принадлежности полуострова решен навсегда.     

Валентина МАЙОРОВА
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