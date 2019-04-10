В Незалежной зря думали, что они избранные

Украинцам аукнулось грубое поведение в кулуарах ПАСЕ в отношении российских коллег. История с нападками журналиста "Украинской правды" Сергея Сидоренко на телеведущую "России 1" Ольгу Скабееву после заседания закончилось тем, что его отругали, а затем выставили за двери Парламентской ассамблеи. Об этом рассказала сама пострадавшая в стычке российская журналистка.

"Помните, украинского журналиста, редактора "европейской правды" Сергея Сидоренко, который бесчинствовал здесь в январе: толкался, грубил, мешал нам работать…. Сегодня стало известно: Сидоренко попросили в ПАСЕ не приезжать, а также "с ним провели строгую беседу, в ходе которой он решил извиниться",

– написала Скабеева в своем telegram-канале, ехидно заметив, что ее обидчик напрасно посчитал, что ему сойдет с рук хамство в стенах европейского органа.

О том, что против Сидоренко применили в воспитательных мерах такие санкции, Скабеевой лично рассказал заместитель генсека Совета Европы Даниэль Холтген.

Инцидент произошел в конце января этого года после заседания, на котором была оглашена резолюция по инциденту в Керченском проливе. Во время пресс-подхода Скабеева попыталась задать вице-спикеру Верховной рады Ирины Геращенко вопрос об удерживаемых на Украине россиянах, но эту попытку нахально пресек Сидоренко, который довольно жестко оттолкнул ее. Точно также чуть позже поступил украинский депутат Борислав Береза, вдобавок оскорбив ее. Позже они объяснили свой поступок тем, что вопрос российской телеведущей показался им "провокационным", пишет URA.RU.

После произошедшего Скабеева вышла в эфир "России 1" и заявила, что "украинская делегация официально пробила дно".