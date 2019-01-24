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Резолюция ПАСЕ по морякам принята: никаких военнопленных

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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Автор антироссийского документа сделал все, чтобы смягчить его формулировки

Парламентская ассамблея совета Европы на сегодняшнем заседании приняла резолюцию по ситуации в Керченском проливе, где в ноябре прошлого года устроившие провокацию украинские моряки, нарушив российскую госграницу, были задержаны Погранслужбой РФ. После долгих дебатов и истерики делегации Украины из документа удалили термин "военнопленные", на чем так настаивали украинцы.

За резолюцию проголосовали 103 европарламентария, против – 3, 16 воздержались. Российская делегация, напоминаем, в работе сессии не участвует. Резолюции ПАСЕ носят рекомендательный характер и к исполнению необязательны.

"Ассамблея настоятельно призывает Российскую Федерацию немедленно освободить украинских военных и обеспечить им медицинскую помощь и необходимую юридическую и/или консульскую помощь, в соответствии с действующими положениями международного гуманитарного права, в частности, Женевских конвенций", – цитирует документ РИА "Новости".

Также в резолюции Москве и Киеву предлагается "воздерживаться от любых дальнейших мер, которые могут обострить конфликт и поставить под угрозу безопасность во всем регионе и обострить правовые споры между Украиной и Российской Федерацией".

Помимо этого ПАСЕ поддержала предложение ФРГ и Франции о направлении наблюдателей из третьей страны "для мониторинга потока кораблей и гарантии свободной навигации в Керченском проливе".

Во время дискуссии составитель резолюции и докладчик Андреас Ник, который постарался максимально смягчить ее формулировки, чтобы они выглядели в как можно более нейтральном ключе, заявил, что "в задачи Ассамблеи не входит" оценка инцидента 25 ноября 2018 г. в Черном море и "его юридический статус".

"Однако мы видим, что страны-члены Совета Европы практически ни о чем не могут договориться. Именно поэтому был подготовлен этот проект резолюции. Резолюция в основном политическая, и она отражает принципиальную позицию нашей Ассамблеи",

сказал Ник.

Традиционно клоунаду изобразил на заседании украинский депутат Алексей Гончаренко, любитель устраивать перформансы. На сей раз, сыпля обвинениями в адрес Москвы, одессит разорвал "договор" с Россией об использовании Азовского моря. Свое поведение он объяснил тем, что у него не выдержали нервы.

"Хотел прочитать цитаты из него и указать на нарушения. Но тут уже ситуация просто безвыходная. Нужно прекратить апеллировать к какому-то праву, к бумажкам, к вечным договоренностям. Они их исполняют, лишь если им это выгодно", – приводит "Думская" слова пана Гончаренко.

Алексей Гончаренко. Кадр youtube.com

Он пугал европейцев очередной страшилкой про "агрессию" РФ, которая, по его мнению, скоро нападет на Белоруссию, Прибалтику, Польшу и даже Германию и всем "будет слишком больно и слишком дорого".

"Мы должны заставить Россию уважать мировые законы и мировой порядок. Если нужно, то силой, если нужно – санкциями. Время, когда можно было просто отсидеться, закончилось. Сейчас либо вы с нами, либо – против", – заявил украинский депутат, в свое время получивший кренделей в Симферополе в период "Русской весны".

После заседания неуемный пан Гончаренко набросился в коридоре ПАСЕ на съемочную группу канала Россия 1, в том числе на ведущую Ольгу Скабееву, которой попытался доказать, что в принятой резолюции присутствуют "военнопленные" украинские моряки.

Но у него ничего не получилось, кроме победоносного выкрика бандеровского лозунга. Молодец, одессит! Продолжай дальше веселить публику.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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