Выход РФ из СЕ станет неизбежным при одном условии

Если Совет Европы не пересмотрит выбранный курс, вопрос о членстве России будет решен. Страна не задержится в рядах международной организации, предупредил заместитель министра иностранных дел Александр Грушко.

"Все также осознают, что, конечно, выход России из Совета Европы, который может стать неизбежным в случае, если ситуация не будет развиваться в правильном направлении", – отметил высокопоставленный дипломат, передает РИА "Новости".

Грушко подчеркнул, что оставшийся без РФ СЕ осиротеет. Ему будет нанесен сокрушительный удар.

"Что такое Совет Европы без России?" – риторически спросил Грушко. Отношения Москвы и ПАСЕ испортились после присоединения Крыма. Парламентская ассамблея ограничила россиян во "власти". Наша страна как крупнейший донор организации отреагировала в июне 2017 г., отказавшись выплачивать взносы в СЕ. Ситуация повторилась и в 2018-м.

На что генсек СЕ Турбъёрн Ягланд пригрозил исключением: мол, если страна числится в должниках два года, то ее изгоняют. Срок выдворения для России наступает в конце будущего июня. Однако, по словам главы МИД Сергея Лаврова, она не станет ждать судного дня, а сама выйдет из организации.