Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Россия может покинуть ПАСЕ

Фото: www.globallookpress.com
Выход РФ из СЕ станет неизбежным при одном условии

Если Совет Европы не пересмотрит выбранный курс, вопрос о членстве России будет решен. Страна не задержится в рядах международной организации, предупредил заместитель министра иностранных дел Александр Грушко.

"Все также осознают, что, конечно, выход России из Совета Европы, который может стать неизбежным в случае, если ситуация не будет развиваться в правильном направлении", – отметил высокопоставленный дипломат, передает РИА "Новости".

Грушко подчеркнул, что оставшийся без РФ СЕ осиротеет. Ему будет нанесен сокрушительный удар.

"Что такое Совет Европы без России?" – риторически спросил Грушко. Отношения Москвы и ПАСЕ испортились после присоединения Крыма. Парламентская ассамблея ограничила россиян во "власти". Наша страна как крупнейший донор организации отреагировала в июне 2017 г., отказавшись выплачивать взносы в СЕ. Ситуация повторилась и в 2018-м.

На что генсек СЕ Турбъёрн Ягланд пригрозил исключением: мол, если страна числится в должниках два года, то ее изгоняют. Срок выдворения для России наступает в конце будущего июня. Однако, по словам главы МИД Сергея Лаврова, она не станет ждать судного дня, а сама выйдет из организации. 

Оксана ПОДТУРКИНА
новости партнеров
Загрузка...

Больше никаких Скрипалей: ОЗХО накинулась на "Новичок"

Яд отправят в черный список

Тимошенко лишила Порошенко последнего шанса

Президентская гонка в Незалежной набирает обороты

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей