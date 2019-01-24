Кличко похвастался украинской сексуальностью

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Не привлечь, а, скорее, завлечь инвесторов попытался на форуме в Давосе Владимир Кличко. Решив пропиарить Незалежную, он пошел несколько странным путем. По его мнению, инвесторы должны "клюнуть" на украинские проекты из-за их сексуальности.
"We are sexy and everybody wants us",
– заявил брат мэра Киева Виталий Кличко, что в переводе звучит как "Мы сексуальны, и все хотят нас".
Выбивающуюся из контекста разговора фразу он кинул в конце 52-й минуты видео с форума в Давосе, где обсуждались перспективы вложений в Украину и ее столицу. Теперь благодаря шокирующей речи Кличко-младший может посоперничать со своим родственником, который уже собаку съел на подобных лишенных логики и смысла высказываниях.
От него же он "заразился" мнением об украинской сексуальности, на чем выстроена политика местного чиновничества, считает исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко. В своем посте он развеял миф Кличко, подчеркнув, что "никто никого не хочет", а для привлечения инвесторов данного аргумента маловато будет. Для этого как минимум необходимо "обеспечить защиту прав собственности, справедливый суд и низкий уровень коррупции".
"Быть "секси" еще недостаточно для того, чтобы на тебя обратил внимание тот инвестор, который "выступает за безопасный секс",
– обратил внимание экономист, прописав тем самым формулу успеха и процветания любого государства.
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