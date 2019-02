Кличко похвастался украинской сексуальностью

Абсурдным словоблудием он "заразился" от брата

Не привлечь, а, скорее, завлечь инвесторов попытался на форуме в Давосе Владимир Кличко. Решив пропиарить Незалежную, он пошел несколько странным путем. По его мнению, инвесторы должны "клюнуть" на украинские проекты из-за их сексуальности.

"We are sexy and everybody wants us",

– заявил брат мэра Киева Виталий Кличко, что в переводе звучит как "Мы сексуальны, и все хотят нас".

Выбивающуюся из контекста разговора фразу он кинул в конце 52-й минуты видео с форума в Давосе, где обсуждались перспективы вложений в Украину и ее столицу. Теперь благодаря шокирующей речи Кличко-младший может посоперничать со своим родственником, который уже собаку съел на подобных лишенных логики и смысла высказываниях.

От него же он "заразился" мнением об украинской сексуальности, на чем выстроена политика местного чиновничества, считает исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко. В своем посте он развеял миф Кличко, подчеркнув, что "никто никого не хочет", а для привлечения инвесторов данного аргумента маловато будет. Для этого как минимум необходимо "обеспечить защиту прав собственности, справедливый суд и низкий уровень коррупции".

"Быть "секси" еще недостаточно для того, чтобы на тебя обратил внимание тот инвестор, который "выступает за безопасный секс",

– обратил внимание экономист, прописав тем самым формулу успеха и процветания любого государства.