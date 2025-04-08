Fox News: в Белом доме был план по захвату власти в случае смерти Байдена

Стал известен план по захвату власти в США после внезапной смерти Байдена
Фото: DoD / wikimedia.org
На должность главы страны хотели привести вице-президента

Во время нахождения Джо Байдена на посту президента США в Белом доме готовили тайный план по захвату власти в случае, если лидер внезапно умрет. Члены администрации опасались, что республикацы поставят под сомнение легитимность Камалы Харрис, поэтому они подговорили несколько федеральных судей поддержать ее кандидатуру.

Директор по коммуникациям Белого дома Джамал Симмонс разработал обширную стратегию, которую можно было задействовать в случае смерти Байдена, чтобы оправдать претензии Харрис на пост главы США. Он полагал, что при таком сценарии сторонники Трампа попросту "сойдут с ума", поэтому попытался заручиться поддержкой в ключевых властных институтах.

Чиновник составил список судей, назначенных республиканцами, чтобы побудить их выступить в поддержку Харрис. Этот документ он всегда возил с собой на экстренный случай.

"Симмонс считал, что Харрис укрепится благодаря институциональному одобрению, если ее поспешно приведут к присяге из-за неожиданной смерти Байдена", – указано в статье.

Утверждается, что директор по коммуникациям никогда не рассказывал о своем плане вице-президенту. О нем стало известно только в 2023 году, когда Симмонс ушел со своего поста и передал документ со списком судей преемнику. 

Источник: Fox News
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