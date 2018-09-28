Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Прирожденный оратор и музыкант: Кличко взялся за гитару

Виталий Кличко. Фото: GLOBAL LOOK press/Dmitry Golubovich
Мэр Киева перепел ливерпульскую четверку

Словоохотливый политик и титулованный боксер покоряет новую вершину. Обычно о таких говорят: и швец, и жнец, и на дуде игрец. Правда, Виталий Кличко, обнимая изгиб гитары, осваивает струнные аккорды.

Для ученика он замахнулся не на самую простую композицию. Киевский градоначальник исполнил культовую песню The Beatles "Let it Be". Пел и сам себе аккомпанировал.

Кличко готовится к важному мероприятию – 1 октября откроется 56-й конгресс Всемирного совета по борьбе с терроризмом, где мэр украинской столицы выступит с музыкальным номером. Об этом он написал на своей странице в Facebook, перечислив, что еще войдет в программу мероприятия.

"Встречи с фанатами бокса, посещение детского дома, автограф-сессия звезды, благотворительный аукцион. Также мы готовимся к шоу талантов", – оповестил Кличко.

К слову, свои вокальные данные Виталий Владимирович не раскрыл в полной мере. То ли потому, что слова забыл, то ли потому, что не выучил – плотный график не позволил. Впрочем, не нужно судить строго – это его только вторая репетиция.

Однако такая ремарка в описании к посту не остановила пользователей. Многих из них интересовал вопрос водоснабжения. (Орфография и пунктуация сохранены.)

"Музыкант", включи горячую воду!", "Это хорошо, что у тебя такое хобби, а Киев может подождать с горячей водой и мусором", – саркастично отметили подписчики.

"Кличко напомнил Масяню. Мы не знаем, мы не знаем, мы не знаем слов. Эх!" – пожурил политика еще один комментатор.

"Да, талант есть талант. Что оратор, что музыкант, а мэр какой! Киевлянам как повезлo. Все завидуют!" – иронично написал другой.

Не секрет, что Виталий Клично – автор нелепых высказываний, из которых мог бы получиться сборник анекдотов.

Оксана ПОДТУРКИНА
новости партнеров
Загрузка...

Вместо войны: Британия лишит Россию удобств

Лондон не хочет горячего конфликта с Москвой, но продолжать пакостить намерен и дальше

Это покушение: Скрипаль попала в аварию

У машины пострадавшей оторвало колесо, и авто влетело в отбойник

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей