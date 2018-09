Мэр Киева перепел ливерпульскую четверку

Словоохотливый политик и титулованный боксер покоряет новую вершину. Обычно о таких говорят: и швец, и жнец, и на дуде игрец. Правда, Виталий Кличко, обнимая изгиб гитары, осваивает струнные аккорды.

Для ученика он замахнулся не на самую простую композицию. Киевский градоначальник исполнил культовую песню The Beatles "Let it Be". Пел и сам себе аккомпанировал.

Кличко готовится к важному мероприятию – 1 октября откроется 56-й конгресс Всемирного совета по борьбе с терроризмом, где мэр украинской столицы выступит с музыкальным номером. Об этом он написал на своей странице в Facebook, перечислив, что еще войдет в программу мероприятия.

"Встречи с фанатами бокса, посещение детского дома, автограф-сессия звезды, благотворительный аукцион. Также мы готовимся к шоу талантов", – оповестил Кличко.

К слову, свои вокальные данные Виталий Владимирович не раскрыл в полной мере. То ли потому, что слова забыл, то ли потому, что не выучил – плотный график не позволил. Впрочем, не нужно судить строго – это его только вторая репетиция.

Однако такая ремарка в описании к посту не остановила пользователей. Многих из них интересовал вопрос водоснабжения. (Орфография и пунктуация сохранены.)

"Музыкант", включи горячую воду!", "Это хорошо, что у тебя такое хобби, а Киев может подождать с горячей водой и мусором", – саркастично отметили подписчики.

"Кличко напомнил Масяню. Мы не знаем, мы не знаем, мы не знаем слов. Эх!" – пожурил политика еще один комментатор.

"Да, талант есть талант. Что оратор, что музыкант, а мэр какой! Киевлянам как повезлo. Все завидуют!" – иронично написал другой.

Не секрет, что Виталий Клично – автор нелепых высказываний, из которых мог бы получиться сборник анекдотов.