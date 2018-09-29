Лидер Незалежной вернулся с Генассамблеи ООН окрыленный успехом

Россия для глав других государств – просто ничто на фоне Украины, уверен президент последней.

Британия, Польша, Норвегия, Австралия – множество стран в едином порыве выразили поддержку Незалежной.

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"Везде поставлен абсолютно чёткий вопрос об укреплении поддержки Украины, об укреплении единства в мире для солидарности с нашим государством", – с таким пафосным заявлением Порошенко выступил на открытии международного экономического форума "Инновации. Инвестиции. Харьковские инициативы" в Харькове.

При этом в ООН все поняли, по мнению пана Петро, что Россия – просто государство-изгой.

"Россия, как и раньше, находится в международной изоляции. И это было чётко продемонстрировано в ООН", – цитирует его УНН.

Кроме того, Порошенко выразил твердую уверенность, что организация примет "верное" решение и примет резолюцию по Крыму, где Россию заклеймят за "оккупацию" Крыма, сообщает ТАСС.

Возможно, слишком частые возлияния плохо влияют на украинского президента. Потому ему мерещится всемирная поддержка и уважение. Как сообщалось ранее, перед выборами у политика явно сдают нервы. Он все чаще стал появляться на публике в пьяном виде.