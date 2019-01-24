Украинцы от холода спасаются кирпичами

Газовая политика постмайданных деятелей Незалежной довела народ до Средневековья

В богатом Киеве обедневшие семьи вынуждены обогреваться нынешней морозной и снежной зимой при помощи кирпичей, которые водружаются украинцами на газовые конфорки. А всему виной – взлетевшие тарифы за отопление.

О парадоксальной ситуации в столице Украины поведал на пресс-конференции директор аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко.

"В ноябре мы уже увидели, что больше половины украинцев просто не заплатили за коммуналку. Как говорит Госкомстат, уровень платежей – 46%. Причем даже Киев не исключение. По Украине – 46,6%, в Киеве – 46,4%. Казалось бы, богатый город, но киевляне тоже не выдерживают этих тарифов", – заявил эксперт.

В качестве примера он рассказал о ситуации в Новой Каховке, где после сокращения числа потребителей услуг ЖКХ все валовые расходы переложили на оставшихся граждан.

"Понятно, что это – тупиковый путь. Рано или поздно люди просто перестанут платить, предприятие обанкротится и тогда все – коллапс. У кого есть деньги, будут устанавливать газовые или электрические колонки, у кого нет – будут топить через газовую плиту. Я сам видел, как обогреваются бедные люди в Киеве – на плите стоят кирпичи, газ горит круглосуточно (норматив все одно работает), и эти кирпичи греют кухню и ближайшую комнату",

– открыл миру глаза на проблему пан Сергиенко.

Напомним, в Незалежной тариф на отопление с 1 января вырос в среднем на 17,1% из-за роста цены на газ. В некоторых областях страны теплоснабжение подорожает на четверть. Еще ранее, с 1 ноября цена на голубое топливо для населения Украины в угоду МВФ ради кредитов поднялась на 23,5% и составила 8 500 гривен ($305) за тысячу кубометров.

Кардинально на газовую тему высказался один из кандидатов в президенты, лидер "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко. Он призвал прекратить "платить сумасшедшие деньги "Нафтогазу"", а лучше повысить зарплату рядовым газовикам.

"Мизерные зарплаты, люди просто страдают. Это обязательно придется устранять, после смены власти придется давать им повышать тарифы, чтобы они получали нормальную зарплату. Не платить сумасшедшие деньги "Нафтогазу", а дать людям, которые действительно обеспечивают безопасность газовых сетей и подачи газа", – сказал Бойко в эфире телеканала "112".

По его словам, сейчас долги населения за коммунальные услуги уже составляют 47 млрд гривен, большая часть из которых именно за газ. Монополист "Нафтогаз" обложил граждан судебными исками, вынуждая украинцев использовать древесину.

"Я сам видел, как люди отключают газ в квартирах, домах, идут рубать дрова в посадках и переходят на отопление дровами. Т.е. их вернули даже не в прошлый, а в позапрошлый век такой бездумной и бездарной экономической политикой",

– отметил кандидат.

По всем расчетам Бойко, максимальная цена на газ для всех категорий потребителей должна быть 4 900 гривен. Он обещал "после смены власти" утвердить именно данный ценник за топливо.

