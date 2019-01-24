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Януковича осудили на 13 лет лишения свободы

Украинский суд "посадил" сбежавшего экс-президента

Бывший президент Украины Виктор Янукович приговорен сегодня к 13 годам лишения свободы.

Оболонский суд Киева признал экс-лидера нации виновным в госизмене и пособничестве в ведении агрессивной войны, пишет ТАСС.

Между тем, суд признал недоказанным факт, что Янукович виновен в пособничестве в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

"Обвинение не может базироваться на допущениях", – говорится в приговоре, который цитирует телеканал "112".

По мнению суда, сторона обвинения не предоставила достаточно доказательств осознавания Януковичем того, что его действия повлекут "оккупацию" Крыма.

Защита бывшего президента, смещенного в результате госпереворота в 2014 г., намерена подавать апелляцию на решение суда. Адвокаты заявили, что с самого начала процесса суд действовал под давлением постмайданных властей, сообщает РИА "Новости".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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