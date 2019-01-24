ПАСЕ заподозрили в получении теневых денег из России

Руководство Парламентской ассамблеи Совета Европы уличили в том, что они лоббируют интересы России, а генсека организации Турбьёрна Ягланда – вообще в получении взяток со стороны РФ. С такими откровенными умозаключениями выступил директор института внешнеполитических исследований Григорий Перепелица.

"Есть теневые взносы России. То, что мы видим по руководству ПАСЕ, в том числе главы ПАСЕ, он явно лоббирует интересы России, и очевидно, что не бесплатно. Потому что какой же демократический лидер будет поддерживать военную агрессию России и ее авторитарный режим",

– сделал вывод украинский эксперт в эфире ObozTV на фоне ситуации отказа Москвы платить взносы в СЕ при отсутствии российской делегации в организации.

По его словам, кроме тех 7%, которые вносит РФ в бюджет ПАСЕ, фигурируют еще какие-то наши теневые деньги, и сколько их, неизвестно.

"Ведь мы видели присутствие российской делегации в ПАСЕ. И что это изменило? Ничего. Это приводило лишь к тому, что эта делегация дискредитировала имидж самой ПАСЕ", – считает пан Перепелица.

По мнению украинца, сегодня России очень важно разрушить эту организацию, как и другие "институции Европы". С его точки зрения, Москва ведет гибридную войну против Запада, но в первую очередь – "против западных европейских ценностей".

Во вторник, 22 января, генсек ПАСЕ Турбьёрн Ягланд сокрушался, что все санкции в отношении РФ не привели к желательному для Страсбурга результату, а организация лишилась российских взносов. Теперь необходимо, призывал он своих коллег, всем дружно скинуться, чтобы заткнуть огромную брешь в бюджете, поскольку "сейчас мы подошли к краю".

