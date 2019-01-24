Ура-патриоты Незалежной раскрыли планы по "возвращению" неких украинских земель

Известный неонацист и по совместительству депутат Верховной рады Андрей Билецкий заявил, что Киев должен "вернуть" силой Крым, Донбасс, Кубань и Кавказ. Своими откровениями он поделился в эфире телеканала ZIK.

По мнению экстремиста, Кавказ "безусловно, является украинской территорией", поскольку он "этнически и ментально отличается от России", а на Кубани "достаточно высокий уровень национального украинского сознания".

"Историческую память и исторический интерес взбудоражить можно, если у нас будет успешный и эффективный национальный проект", – заявил пан Билецкий.

Он не развернул свою мысль по поводу того, какие именно исторические воспоминания об Украине киевские власти будут пробуждать, в частности, у народов Кавказа. Как и не уточнил, в каких кавказских регионах.

Также националист считает, что одного лишь "национального проекта" маловато будет. По его словам, проживающие на этих территориях граждане в большинстве своем не заинтересованы в "возвращении" в состав нынешней Незалежной из-за "тотальной русификации". Киеву необходимо применить "голую" силу, чтобы это ни значило.

"Только успешный проект Украины будет лучшим аргументом для этих людей. Однако аргументы аргументами, но большую роль играет "голая" сила. Россия забирала это "голой" силой. Не референдумами, не какими-то социологическими замерами. Поэтому возвращать эти территории придется таким же путем", – резюмировал пан Билецкий.

Хорошо бы услышать комментарии на высказывание этого деятеля об украинскости Кавказа, скажем, черкесов.

Ранее другой специалист с берегов Днепра директор Института трансформации общества Олега Соскина вещал о том, что Крымский мост "поможет" Незалежной "вернуть" Киеву Ростовскую область и Ставропольский край, так как "он будет хорошей логистической транспортной связкой с нашей коренной территорией, коей является Кубань".

Аппетиты, надо признать, и хотелки постмайданных граждан огромные, осталось накачать мускулы и вернуть всех гастарбайтеров из Польши и России, чтобы хватило "голой" силы.

