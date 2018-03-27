Украинский наполеон решил судьбу Крыма и Кубани
Киевские власти не могут отказаться от мысли, что их "исконные" земли, которые принадлежат России, все-таки можно вернуть. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян без стеснения заявил, что Крымский мост свяжет Крым и Кубань, которым чиновник приписал украинскую принадлежность.
"С политической точки зрения, я вижу, что это мост, который соединит украинский Крым и украинскую Кубань", – цитирует Омеляна "УНН".
Впрочем, по мнению министра, строительство и введение в эксплуатацию Крымского моста его родине влетит в копеечку. Омелян предвещает Украине значительные потери.
"Убытки есть. Это десятки миллионов гривен, по предварительным подсчетам", – подчеркнул он.
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