Политика

Арест Савченко

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Украинский наполеон решил судьбу Крыма и Кубани

Фото: GLOBAL LOOK press/most. life
Правда, захват российской территории ударит по бюджету Незалежной

Киевские власти не могут отказаться от мысли, что их "исконные" земли, которые принадлежат России, все-таки можно вернуть. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян без стеснения заявил, что Крымский мост свяжет Крым и Кубань, которым чиновник приписал украинскую принадлежность.

"С политической точки зрения, я вижу, что это мост, который соединит украинский Крым и украинскую Кубань", – цитирует Омеляна "УНН".

Впрочем, по мнению министра, строительство и введение в эксплуатацию Крымского моста его родине влетит в копеечку. Омелян предвещает Украине значительные потери.  

"Убытки есть. Это десятки миллионов гривен, по предварительным подсчетам", – подчеркнул он.

Оксана ПОДТУРКИНА
новости партнеров
Загрузка...

Найден надежный способ повысить пенсию

Правительство поддержит пожилых людей

Загитова была обречена на провал

Спортсменка не выдержала серьезной нагрузки и пристального внимания к себе

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей