Правда, захват российской территории ударит по бюджету Незалежной

Киевские власти не могут отказаться от мысли, что их "исконные" земли, которые принадлежат России, все-таки можно вернуть. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян без стеснения заявил, что Крымский мост свяжет Крым и Кубань, которым чиновник приписал украинскую принадлежность.

"С политической точки зрения, я вижу, что это мост, который соединит украинский Крым и украинскую Кубань", – цитирует Омеляна "УНН".

Впрочем, по мнению министра, строительство и введение в эксплуатацию Крымского моста его родине влетит в копеечку. Омелян предвещает Украине значительные потери.

"Убытки есть. Это десятки миллионов гривен, по предварительным подсчетам", – подчеркнул он.