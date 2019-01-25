В Киеве считают, что Москва не успеет построить "Северный поток - 2" в срок

Украинцы не собираются идти на компромиссы с россиянами, чтобы поскорее заключить соглашение, по которому голубое топливо будут и дальше транспортировать в Европу через Незалежную. По словам замминистра этого государства по энергетике и промышленности Натальи Бойко, Россия не закончит к январю 2020-го работы по воздвижению другого газопровода.

При этом Москва должна поставлять газ в европейские страны, что без "Северного потока-2" возможно сделать только через Украину, поэтому ей ничего другого не останется, кроме как пойти на условия Киева. Бойко уверена, что россияне зря тянут с договором, ведь из-за этого усложнятся финальные переговоры и останется совсем мало времени для "достижения каких-либо общих знаменателей".

"До первого января 2020-го россияне все равно не успевают построить свой знаменитый и очень дорогой "Северный поток—2". Им все равно придется каким-то образом транспортировать свой газ в Европу",

– заявила замминистра в эфире онлайн-канала UMN.

Как напоминает агентство РИА ФАН, встреча России, Украины и Еврокомиссии, на которой стороны обсуждали вопрос транзита топлива после 2019-го, прошла 21 января. Участники переговоров не достигли никаких договоренностей. ЕК же предложила россиянам и украинцам подписать соглашение на срок более 10 лет, по которому объемы газа будут "привлекательными", чтобы это позволило Незалежной привлечь инвесторов для модернизации ГТС. Следующая встреча пройдет после выборов украинского президента, 31 марта.

Стокгольмский арбитраж обязал Россию выплатить Украине 2,56 млрд долларов за то, что не она не поставляла газ в рамках договора. "Газпром" обжаловал решение суда и потребовал его полную отмену. После этого "Нафтогаз" подал иск на $12 млрд с требованием пересмотреть тариф на транзит топлива в 2018-2019 годах.

Строительство двух ниток "Северного потока-2", которые пройдут от побережья РФ через Балтийское море к Германии, планирую завершить к концу 2019-го.