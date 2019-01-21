Киев не ждет прорывов на трехсторонних переговорах в Брюсселе по транзиту

"Нафтогаз" готов снизить сумму претензий к "Газпрому" с $12,5 млрд до $2 млрд при условии подписания долгосрочного контракта на транзит российского газа. С таким заявлением выступил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко. Сделал он это аккурат на фоне начавшихся в понедельник трехсторонних переговоров России, Украины и ЕС по нашему голубому топливу в Брюсселе.



По словам пана Витренко, требования "Нафтогаза" на $10 млрд по текущему иску связаны с прекращением после 2019 г. транзита и соответствующей ускоренной амортизацией газотранспортной системы Украины. Если перекачка газа из РФ потребителям в Европу будет продолжаться, сумма требований сократится.

"Поскольку из-за действий России мы не можем ожидать транзит после 2019 года на уровне, который бы давал уверенность в том, что украинская ГТС будет использоваться для транзита, мы, в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, должны начислять так называемую ускоренную амортизацию. То есть мы должны амортизировать украинскую ГТС не за 15 лет, а за два года, оставшиеся до того момента, пока у нас есть транзит", – цитирует "Укринформ" пана Витренко.

Также он поведал, что Киев не ждет от встречи в Брюсселе ничего прорывного.

"Мы не ожидаем успешного завершения этих переговоров, но ожидаем, рассчитываем, что начнутся реальные переговоры. Пока мы видели, что реальных переговоров нет", – приводит его слова "Интерфакс".

Он пояснил, что для получения конкретных результатов на сегодняшней встрече было необходимо, чтобы эксперты разработали договоренности, которые можно было бы подписать или согласовать на политическом уровне. Сейчас украинская сторона надеется услышать "позицию российской".

"До сих пор она заключалась в том, что вообще никаких переговоров не может быть, пока не будет восстановлен так называемый баланс – пока Украина не откажется от победы в Стокгольмском арбитраже. Возможно, сейчас они начнут реальные переговоры о транзите", – отметил пан Витренко.

Представитель "Нафтогаза" в очередной раз рассказал журналистам, что Незалежная является надежным транзитером, и в Киеве ныне "не готовы на особые условия, которые были ранее с Россией, которые были кабальными для Украины".

Не смог украинец пройти мимо строящегося газопровода "Северный поток – 2", аки мантру раз в сотый повторил, что этим проектом Москва всю Европу и неньку возьмет в рабство.

"Главное для России – достроить "Северный поток – 2", потому что если он будет построен и Россия сможет полностью отказаться от транзита через Украину, тогда, если и будут какие-то переговоры, то позиция России будет намного сильнее. И Россия, как она всегда этого хочет, с позиции силы, будет пытаться что-то диктовать и Европе, новому составу Европейской комиссии, и политикам на Украине после выборов", – убежден он.

Отвечая на вопрос, что произойдет в случае, если стороны не смогут достичь договоренности относительно будущего транзита российского голубого топлива через Незалежную, пан Витренко сказал: "Если контракт не будет подписан, не будет транзита газа через Украину. В отличие от ситуации в 2009 г., газ на Украине будет. Но это, прежде всего, экономическая проблема. Не будет доходов от транзита, а это около $3 млрд в год".

Главной темой нынешних переговоров станет возможность транзита газа через украинскую ГТС после 31 декабря 2019-го, когда заканчивается контракт Москвы с Киевом. Европу волнует не столько состояние трубы, проложенной по Украине, сколько перспективы значительного увеличения Евросоюзом макрофинансовой помощи соборной.

Как напоминает РИА ФАН, президент Незалежной Петр Порошенко попросил канцлера ФРГ Ангелу Меркель гарантировать сохранение украинского транзита даже после введения в эксплуатацию проекта "Северный поток – 2", который соединит Россию и Германию через Балтийское море в обход Украины. Фрау Меркель неоднократно поднимала данный вопрос перед российским лидером Владимиром Путиным. Хозяин Кремля также не раз замечал, что транзит может сохраниться, если Москве будут предложены выгодные условия.

