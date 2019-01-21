В это время "Северный поток-2" "растет" не по дням, а по часам

О пошатнувшейся уверенности в украинской доставке газа заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер. Подорванный авторитет, по его словам, наблюдается на фоне прошлогодних показателей.

"Очевидно, что риски надежности транзита российского газа через Украину и газоснабжения украинских потребителей в этом году выше, чем в прошлом году", – цитирует руководителя топливного монополиса ТАСС.

При этом Миллер сообщил о сокращении объемов голубого топлива, полученного Киевом по реверсу. Да запасы в подземных хранилищах газа в Незалежной торопливо исчезают.

Кроме того, глава энергетической компании похвалился темпами возведения "Северного потока-2". Строители, отметил он, трудятся не покладая рук и уже протянули значительную часть топливной магистрали.

"Работа ведется по графику, уже построено более 20% этого нового морского газопровода", – заверил Миллер.

Ожидается, что две нитки "Северного потока-2", мощность которых составит 55 млрд куб. м газа в год, закончат до конца 2019-го. А уже с 1 января 2020-го, возможно, по ним пойдет газ, обмолвился ранее Миллер.

Газопровод протянется по дну Балтики и соединит РФ и ФРГ. Он не затронет транзитные государства, а пройдет через экономические зоны и территориальные воды пяти стран: России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

У "СП-2" много противников. Так, Украина боится, что он ее разорит, так как страна лишится денег от транзита российского газа. США в нем видит прямого конкурента. Остальные называют проект политическим и считают, что Европа попадет в энергетическое рабство от РФ.