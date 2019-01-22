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Немцы ухватились за "Северный поток-2"

Фото: www.globallookpress.com
Белый дом невольно способствовал одобрению нового газопровода в германском обществе

Граждане ФРГ поддержали российский проект "Северный поток-2". По данным опроса, проведенного социологическим институтом Forsa, 73% немцев считают, что новую трубу строить нужно.

Против "Северного потока-2" выступили 13% респондентов. Большинство из них – сторонники партии "Альтернатива для Германии". Многие из них согласны с утверждениями президента США Дональда Трампа о том, что из-за этого проекта усилится зависимость Берлина от Москвы, пишет Neue Presse.

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Впрочем, 90% респондентов "раскусили" тактику Белого дома. Они поняли, что Трамп критикует "Северный поток-2", чтобы расчистить дорогу в Европу для американского газа.

"Немцы ясно видят, что спор по поводу "Северного потока-2" имеет не политические, а экономические мотивы", – прокомментировал итоги опроса глава Forsa Манфред Гюлнер.

Кстати, абсолютное большинство опрошенных оказались в курсе скандала с письмами посла США в ФРГ Ричарда Гренелла с напоминанием о санкциях, которые Вашингтон может ввести против участников строительства "Северного потока-2". Так, 77% немцев однозначно восприняли такие "предупреждения" как угрозу, а 91% указали на недопустимость такого поведения посла.

"Северный поток-2" пройдет параллельно "Северному потоку" по дну Балтийского моря от побережья РФ до Германии. Мощность нового трубопровода составит 55 млрд кубометров газа в год. Запуск планируется в конце 2019 года.

Николай ВИКТОРОВ
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