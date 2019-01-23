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США не указ: европейцы достроят "Северный поток-2"

Фото: www.globallookpress.com
Немцы не стали рисковать репутацией

Российский газопровод "Северный поток – 2" непременно будет запущен. Все сомнения на этот счет развеял глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле. По его словам, возражения Вашингтона в данном случае не имеют никакого значения.

Скандальное поведение посла США в Германии Ричарда Гренелла, который рассылал письма участникам строительства газопровода с угрозами ввести против них американские санкции, привели к одному – Берлин еще раз подтвердил свою поддержку "Северному потоку – 2". Странно было бы ожидать иного.

"Представьте себе, каким бы это было ударом по инвестиционному статусу Германии, если бы она отказалась от разрешения, которое дала ранее", – указал Зеле. "Проще говоря, этот проект будет реализован", – приводит слова главы OMV телеканал "360" со ссылкой на Bloomberg.

Компания OMV является одним из пяти европейских инвесторов проекта "Северный поток – 2".

Планируется, что газопровод мощностью 55 млрд куб. м газа в год будет открыт для прямых поставок топлива из РФ в ФРГ в конце 2019 года.

Николай ВИКТОРОВ
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