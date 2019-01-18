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"Северный поток" побил свои газовые рекорды

Фото: www.globallookpress.com
В 2018-м Европа не знала недостатка в голубом топливе

В минувшем году топливная магистраль добилась самых высоких показателей за всю историю ее существования. По "Северному потоку" прошло рекордное количество природного газа, который поступил в дома европейцев, похвалилась впечатляющим результатом компания-оператор Nord Stream AG. 

"В 2018 году компания Nord Stream AG обеспечила доставку потребителям в Европе по газопроводу "Северный поток" 58,8 млрд куб. м природного газа, что означает увеличение годовых объемов транспортировки", – сказано в отчете оператора. 

Всего же, отметили в компании, начиная с ноября 2011-го, когда состоялся ввод первой нитки "СП", газопровод транспортировал 264,1 млрд куб. м голубого топлива. Вторая нитка начала эксплуатироваться в октябре 2012 г., напоминает RT.


Оксана ПОДТУРКИНА
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