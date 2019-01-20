В Незалежной призвали противников российского проекта отойти в сторону

Политтехнолог Дмитрий Раимов уверен, что если газопровод "Северный поток – 2" не удастся построить, то между Россией и Украиной начнется настоящая война.

"Если его ("Северного потока – 2") не будет – это не агитация за Россию – мы будем обсуждать вероятность войны", – цитирует его телеканал "112 Украина".

Раимов подчеркнул, что Москва пытается экспортировать свой главный ресурс в обход Незалежной. По его мнению, это позволит снизить напряжение между странами, так как Киев больше не будет интересен с экономической точки зрения.

В случае остановки строительства газопровода, "голубое" топливо продолжат поставлять Европе через Украину. Однако американцы пытаются захватить власть над газотранспортной системой страны, что представляет большую угрозу для Москвы.

"Они прекрасно понимают, что если американцы сюда заходят, контролируют здесь власть, контролируют здесь газотранспортную систему и в какой-то момент перекрывают вентель и поставляют свой сланцевый газ, сжиженный газ в Европу, то России перекрывают десятки миллиардов долларов. У России остается только один шаг – это война", – добавил Дмитрий.

Две параллельные нитки газопровода "Северный поток – 2" общей пропускной способностью 55 млрд куб. м газа в год планируется ввести в эксплуатацию до конца 2019 года. К настоящему времени по дну Балтийского моря уложено уже более 300 км труб. США являются противником проекта и неоднократно требовали от ЕС запретить строительство.