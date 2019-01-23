Канцлер ФРГ убеждена, что Берлин вправе сам выбирать поставщика

Глава правительства Германии Ангела Меркель сообщила, что Республика будет закупать газ из России и дальше, назвав разговоры на эту тему весьма преувеличенными. С таким заявлением она выступила сегодня на Всемирном экономическом форуме в Давосе, куда все-таки добралась после встречи в Ахене с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Природный газ будет играть все большую роль еще несколько десятилетий", – цитирует ТАСС канцлера.

Она напомнила, что в Германии закрыта последняя шахта по добыче угля, а к 2020 г. немцы перестанут использовать атомную энергетику. Совершенно очевидно – для ФРГ поставки голубого топлива крайне необходимы.

"Поэтому спор, откуда мы покупаем газ, немного преувеличен. С одной стороны, мы продолжим покупать газ из России, это абсолютно ясно, но мы хотим и диверсификации – мы будем также покупать сжиженный газ, вероятно из США или других источников. Мы расширяем нашу инфраструктуру во всех направлениях",

– подчеркнула фрау Меркель.

Ранее глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле твердо сказал, что газопровод "Северный поток – 2" будет введен в строй, несмотря на все возражения со стороны Вашингтона.

"Просто представьте себе, каким бы это было ударом по ее (Германии) инвестиционному статусу, если бы она отказалась от разрешения, которое дала ранее. Проще говоря, этот проект будет реализован", – приводит слова главы OMV – партнера "Газпрома" по проекту – агентство РИА "Новости" со ссылкой на Bloomberg.