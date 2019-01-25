США опоздали с санкциями по "Северному потоку-2"

В отношении российского газопровода Вашингтон ошибся дважды

Американские санкции не помешают запуску "Северного потока – 2". Об этом заявил директор Института демократии Патрик Башам.

По его мнению, Соединенные Штаты сейчас очень обеспокоены конкуренцией их сжиженному газу, ведь поставки топлива – это не только экономический, но и политический инструмент влияния. Поэтому они стараются остановить строительство нового российского газопровода.

"Я думаю, санкции готовятся", – отметил Башам в интервью РИА "Новости".

Однако смысла у этих американских мер уже не будет: "Северный поток – 2" близок к завершению.

"Если бы речь шла о гипотетическом проекте, на реализацию которого требуется пять-десять лет, американская критика могла бы возыметь действие. Но мы говорим о проекте на стадии готовности", – указал эксперт.

Более того, США опоздали со своими санкциями дважды. Сейчас их отношения с Европой таковы, что ведущие лидеры ЕС не позволят Белому дому диктовать условия, касающиеся их внутренней энергобезопасности и экономического развития. Вашингтон же всеми силами пытается подавить европейскую независимость, считает польский политический аналитик Конрад Ренкас.

"Отсюда и противодействие укреплению взаимовыгодного энергетического сотрудничества Европы и России, отсюда жесткое давление США против сотрудничества с Ираном, отсюда, наконец, борьба с Новым шелковым путем из Китая", – пояснил эксперт в интервью РИА "Новости".

"Чем сильнее Европа, тем слабее американский диктат и тем меньше возможностей для продавливания европейцам дорогого американского газа, требования с них дани за якобы "защиту", – подчеркнул Ренкас.

Газопровод "Северный поток – 2" пройдет от побережья России до Германии напрямую по дну Балтийского моря. Заявленная мощность двух ниток трубопровода – 55 млрд куб. м газа в год. Ввод в эксплуатацию запланирован на конец 2019 года. В США заявляют, что новый газопровод усилит зависимость Европы от РФ, и предлагают Европе решать свои энергетические потребности за счет закупок американского СПГ.