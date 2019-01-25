Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

США опоздали с санкциями по "Северному потоку-2"

Фото: www.globallookpress.com
В отношении российского газопровода Вашингтон ошибся дважды

Американские санкции не помешают запуску "Северного потока – 2". Об этом заявил директор Института демократии Патрик Башам.

По его мнению, Соединенные Штаты сейчас очень обеспокоены конкуренцией их сжиженному газу, ведь поставки топлива – это не только экономический, но и политический инструмент влияния. Поэтому они стараются остановить строительство нового российского газопровода.

"Я думаю, санкции готовятся", – отметил Башам в интервью РИА "Новости".

Однако смысла у этих американских мер уже не будет: "Северный поток – 2" близок к завершению.

"Если бы речь шла о гипотетическом проекте, на реализацию которого требуется пять-десять лет, американская критика могла бы возыметь действие. Но мы говорим о проекте на стадии готовности", – указал эксперт.

Более того, США опоздали со своими санкциями дважды. Сейчас их отношения с Европой таковы, что ведущие лидеры ЕС не позволят Белому дому диктовать условия, касающиеся их внутренней энергобезопасности и экономического развития. Вашингтон же всеми силами пытается подавить европейскую независимость, считает польский политический аналитик Конрад Ренкас.

"Отсюда и противодействие укреплению взаимовыгодного энергетического сотрудничества Европы и России, отсюда жесткое давление США против сотрудничества с Ираном, отсюда, наконец, борьба с Новым шелковым путем из Китая", – пояснил эксперт в интервью РИА "Новости".

"Чем сильнее Европа, тем слабее американский диктат и тем меньше возможностей для продавливания европейцам дорогого американского газа, требования с них дани за якобы "защиту", – подчеркнул Ренкас.

Газопровод "Северный поток – 2" пройдет от побережья России до Германии напрямую по дну Балтийского моря. Заявленная мощность двух ниток трубопровода – 55 млрд куб. м газа в год. Ввод в эксплуатацию запланирован на конец 2019 года. В США заявляют, что новый газопровод усилит зависимость Европы от РФ, и предлагают Европе решать свои энергетические потребности за счет закупок американского СПГ.

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Ситуация безвыходная: Россия продлит транзит газа через Украину

В Киеве считают, что Москва не успеет построить "Северный поток - 2" в срок

От Вашингтона требуют уничтожить "отравителей" Скрипалей

США не стали вводить ограничения против России вслед за ЕС

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей