Польша отдалась американцам за скидку на газ

Вашингтон посулил Варшаве топливо на треть дешевле российского

Представители двух стран подписали контракт на поставки сжиженного природного газа (СПГ). По его условиям в ближайшие четверть века Америка поставит в Польшу примерно 30 млн т топлива. Местные чиновники назвали сделку "великим днем для Европы".



Подписи под соглашением поставили представители польской энергетической компании PGNiG и американской Cheniere Marketing International. В документе сообщается, что в 2019-2022 гг. Польша получит около 0,73 млрд куб. м газа после регазификации.

В 2023-2042 гг. поставки достигнут почти 39 млрд куб. м топлива после регазификации за весь период. Это означает, что ежегодно страна будет получать около 1,95 млрд куб. м газа, передает ТАСС. С 2023 г. PGNiG будет приобретать около 1,45 млн т сжиженного природного газа в год.

Поставки на терминал в Свиноуйсьце будут осуществляться за счет продавца. Такие выгодные для Польши условия продиктованы желанием США сбагрить свой газ кому угодно на любых условиях. Благодаря щедрым скидкам американцам удалось продлить подписанное с Польшей в прошлом месяце соглашение на целых четыре года.

Руководитель польской газовой компании Петр Возняк отметил, что американский газ обойдется Польше дешевле российского. "Для нашей компании это исторический момент. Если говорить о цене, мы покупаем СПГ в США от разных поставщиков. Условия на 20-30% лучше, чем в контракте с "Газпромом", – заявил он на церемонии подписания соглашения.

Польша потребляет в год 15 млрд куб. м газа. Треть этого объема она добывает самостоятельно, а остальное получает за счет импорта. Главный поставщик газа в Польшу – российский "Газпром". На основании долгосрочного контракта с Москвой Варшава может ежегодно приобретать 10,2 млрд куб. м голубого топлива.

В октябре "Газпром" объявил, что почти на 10% нарастил поставки газа в Польшу в текущем году. Тем не менее Варшава пытается сорвать строительство газопровода "Северный поток – 2", требуя от США ввести санкции против российского газового проекта. По мнению аналитиков, тем самым польские чиновники пытаются шантажом добиться от "Газпрома" снижения цены на газ.

Альтернативными источниками поставки топлива на польский рынок являются немецкая биржа (где торгуют российским газом) либо строительство газопровода Baltic Pipe, который по проекту должен соединить Польшу с норвежским шельфом через Данию.

Еще одна возможность – это наращивание закупок СПГ у Соединенных Штатов и Катара. Объем поставляемого в страну заморского топлива в первом полугодии текущего года вырос на 50%. Тем не менее его доля в общем объеме импорта составила всего лишь 18%. Какими бы ни были выгодными условия поставки американского газа (хотя в правдивости подобных заявлений возникают резонные сомнения), а без поставок из России Польша в обозримом будущем обойтись не сможет.