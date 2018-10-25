Польша добровольно ввязалась в политические интриги

Выступая против реализации газопровода, Польша лицемерит, поскольку дополнительная магистраль, которая почти на 2 тыс. км короче украинской, никак не затрагивает вопрос энергобезопасности. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Противники российского проекта переживают не за экологию или энергетическую защищенность, уверена она. Их волнует лишь собственная выгода от политической дружбы. По этой причине Польша втридорога закупает СПГ у США. Имеет полное право, отметила спикер МИД.

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"Не надо никого обманывать. Если в ущерб собственной экономике, в абсолютное противоречие собственным интересам закупается более дорогой товар, то тогда это называется чисто политическим решением. Так что, на наш взгляд, речь идет о классической политизации сотрудничества, и ей занимаются не в Москве, а в данном случае, исходя из того, что вы процитировали, исходя из тех заявлений, которые я видела, в Варшаве", – высказалась Захарова, передает RT.

Она подчеркнула, что "Северный поток – 2" обеспечит Европу более дешевым газом. Топливная магистраль строится по самым современным стандартам, что гарантирует безаварийную работу. При этом большое внимание уделяется экологической безопасности.

"Честно говоря, непонятно, каким образом появление дополнительного канала транспортировки газа в Европу угрожает европейской энергобезопасности. Речь идет о диверсификации путей поставки энергоресурсов и, как мы понимали и понимаем до сих пор, именно это является одной из установок самого Евросоюза, членом которого является Варшава", – отметила спикер внешнеполитического ведомства.

Напомним, несколько дней назад президент Польши утверждал, что "Северный поток – 2" представляет опасность для Украины и Словакии. Он же пытался отговорить от участия в проекте своего немецкого коллегу.

Газопровод, стоимость которого оценивается в €10 млрд, протянется по дну Балтийского моря из России в Германию. Начало его эксплуатации запланировано на конец 2019 года. Против строительства выступают Украина, США, Латвия, Литва и Польша. Бытует мнение, что у американцев свои виды на поставки в Европу СПГ, Украину беспокоит вопрос транзита голубого топлива, а остальные считают проект политическим.