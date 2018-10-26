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Берлин рассказал о планах на "Северный поток-2"

Фото: GLOBAL LOOK press/Gazprom
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Немцы твердо стоят на своем

Чрезмерная настойчивость США не принесла плодов. Германия по-прежнему в деле.

Впрочем, она и не собиралась отворачиваться от "Северного потока – 2". ФРГ твердо стоит на своем: реализация коммерческого проекта в силе. Единственное принципиальное условие Берлина – сохранность украинского транзита.

Позицию немецкого правительства на брифинге озвучила заместитель его официального представителя Ульрике Деммер.

"Относительно Nord Stream 2 нет новой позиции… Могу повторить еще раз позицию правительства ФРГ по Nord Stream 2. Она остается неизменной. Речь идет прежде всего о коммерческом проекте. Одновременно Германия и другие государства ЕС заинтересованы, чтобы Украина продолжала играть роль в транзите российского газа", – заверила спикер, передает РИА "Новости".

Буквально на днях в ФРГ объяснили экономическую целесообразность закупок СПГ у США. Тогда говорилось, что сжиженный природный газ необходим для речного и морского судоходства. В Берлине убеждали, что данный шаг не имеет никакого отношения к реализации "Северного потока – 2".

Топливная магистраль, состоящая из двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год, протянется по дну Балтики из России в Германию. Кроме этих стран, трубопровод также затронет территории Финляндии, Швеции и Дании. Лишь последняя не торопится с разрешением на строительство.

Общая стоимость "Северного потока – 2" оценивается в €10 миллиардов. Введение в строй запланировано на конец 2019 года. Против газопровода выступают Украина, США, Латвия, Литва и Польша. Известно, что у американцев свои виды на поставки в Европу СПГ, Украину беспокоит вопрос транзита голубого топлива, а остальные считают проект политическим. 

Оксана ПОДТУРКИНА
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