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Германия разъяснила необходимость СПГ для страны

Фото: GLOBAL LOOK press/Jorg Carstensen
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Немцы разорвались между российским и американским "голубым топливом"

В Берлине объяснили экономической целесообразностью закупать сжиженный природный газ, поскольку он необходим для речного и морского судоходства. Об этом сообщили в Министерстве экономики и энергетики ФРГ, отметив, что данный шаг не имеет никакого отношения к реализации "Северного потока – 2".

"Правительство полагает, что СПГ, с одной стороны, имеет большой потенциал для морской экономики. СПГ может на протяжении десятилетий играть важную роль в качестве топлива для морского и внутреннего судоходства", – рассказали ТАСС в пресс-службе немецкого ведомства.

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Немецкие власти отмечают, что использующие газовую тягу суда на 80% экологичнее обычных.

"Терминал по приему СПГ был бы предпосылкой для заправки в Германии судов сжиженным газом", – подчеркнули в министерстве.

Заинтересованность Берлина в сжиженном газе никак не связана с газопроводом "СП-2".

"Не считая использования в качестве топлива, СПГ может диверсифицировать газоснабжение Германии и повысить энергобезопасность. Связи с "Северным потоком – 2" здесь нет. Любой источник поставок газа может увеличить энергобезопасность", – говорится в сообщении.

Накануне стало известно о готовности канцлера ФРГ Ангелы Меркель предоставить господдержку проекту строительства терминала в городе Штаде в устье Эльбы для приема СПГ из США. Как написала The Wall Street Journal, такой шаг может сгладить противоречия между Берлином и Вашингтоном, а также защитить от американских санкций проект "СП-2".

Елена УСОВА
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