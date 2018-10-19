Американский газ будет почти вполовину дороже

Соединенные Штаты слишком ценят свой газ. Во всех смыслах этого слова. Так, голубое топливо made in USA обойдется европейским потребителям намного дороже.

Российский газ на фоне американского выигрывает в цене. Он будет стоить Европе на 40% дешевле, заверил премьер-министр нашей страны Дмитрий Медведев.

Глава кабмина также отметил, что эпопея вокруг "Северного потока – 2" слишком политизированная. Штаты всеми возможными методами пытаются отвоевывать энергетический рынок. С таким заявлением председатель российского правительства выступил после переговоров со своим бельгийским коллегой Шарлем Мишелем.

"Этот вопрос сильно политизирован в последнее время, но не усилиями России или Бельгии, а прежде всего – усилиями США, которые постоянно грозят пальцем нашим европейским партнерам и говорят – вы у русских газ не покупайте. А почему не покупайте? А потому что у нас, у американцев есть свой",– разыграл диалог Медведев, передает ТАСС.

Дмитрий Анатольевич сегодня же встретился в Брюсселе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Политики обсудили реализацию топливной магистрали, которая мешает Западу спать по ночам.

"Северный поток – 2" протянется по дну Балтики из России в Германию. Проект предполагает две нитки газопровода, которые в год будут поставлять 55 млрд куб. м голубого топлива. Общая стоимость "Северного потока – 2" оценивается в €10 миллиардов. Начало эксплуатации запланировано на конец 2019 года. Против газопровода выступают Украина, США, Латвия, Литва и Польша. Бытует мнение, что у американцев свои виды на поставки в Европу СПГ, Украину беспокоит вопрос транзита голубого топлива, а остальные считают проект политическим.