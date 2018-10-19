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Соединенные Штаты слишком ценят свой газ. Во всех смыслах этого слова. Так, голубое топливо made in USA обойдется европейским потребителям намного дороже.
Российский газ на фоне американского выигрывает в цене. Он будет стоить Европе на 40% дешевле, заверил премьер-министр нашей страны Дмитрий Медведев.
Глава кабмина также отметил, что эпопея вокруг "Северного потока – 2" слишком политизированная. Штаты всеми возможными методами пытаются отвоевывать энергетический рынок. С таким заявлением председатель российского правительства выступил после переговоров со своим бельгийским коллегой Шарлем Мишелем.
"Этот вопрос сильно политизирован в последнее время, но не усилиями России или Бельгии, а прежде всего – усилиями США, которые постоянно грозят пальцем нашим европейским партнерам и говорят – вы у русских газ не покупайте. А почему не покупайте? А потому что у нас, у американцев есть свой",– разыграл диалог Медведев, передает ТАСС.
Дмитрий Анатольевич сегодня же встретился в Брюсселе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Политики обсудили реализацию топливной магистрали, которая мешает Западу спать по ночам.
"Северный поток – 2" протянется по дну Балтики из России в Германию. Проект предполагает две нитки газопровода, которые в год будут поставлять 55 млрд куб. м голубого топлива. Общая стоимость "Северного потока – 2" оценивается в €10 миллиардов. Начало эксплуатации запланировано на конец 2019 года. Против газопровода выступают Украина, США, Латвия, Литва и Польша. Бытует мнение, что у американцев свои виды на поставки в Европу СПГ, Украину беспокоит вопрос транзита голубого топлива, а остальные считают проект политическим.
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