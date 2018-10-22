Правительство Германии не прочь даже вложиться в терминал для СПГ

Канцлер ФРГ Ангела Меркель все-таки уступила хозяину Белого дома Дональду Трампу, который не устает предрекать Европе энергетическое рабство после ввода российско-немецкого проекта "Северный поток – 2". Речь идет о поставках сжиженного природного газа (СПГ), который усиленно навязывают США.

Так, Меркель заговорила о коммерческой поддержке со стороны немецкого правительства, которое готово частично профинансировать терминал для СПГ на севере Германии, пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на осведомителя, который присутствовал на закрытых переговорах, где обсуждался данный вопрос. По мнению автора публикации, господдержка станет локомотивом задумки.

Известно, что как раз она и стопорила процесс строительства терминала. Впрочем, пока до конца неясно, в каком виде поступит помощь от Берлина: то ли это будут субсидии, то ли кредиты, то ли еще что. Ожидается, что до конца года в этом вопросе будет поставлена точка.

Трамп неоднократно навязывал американский газ Европе, где его продажи значительно выросли. Особняком стояла Германия, отказавшись от заокеанского ресурса.

Между тем Меркель свою уступку не считает шагом назад. Таков ее коварный план, который сама она назвала "стратегическим". По ее мнению, в будущем он обязательно окупится.

Кстати, на этом фоне подобревшие США могут дать зеленый свет "Северному потоку – 2", полагают зарубежные политики.

"Северный поток – 2" протянется по дну Балтики из России в Германию. Проект предполагает две нитки газопровода, которые в год будут поставлять 55 млрд куб. м голубого топлива. Общая стоимость "Северного потока – 2" оценивается в €10 миллиардов. Начало эксплуатации запланировано на конец 2019 года. Против газопровода выступают Украина, США, Латвия, Литва и Польша. Бытует мнение, что у американцев свои виды на поставки в Европу СПГ, Украину беспокоит вопрос транзита голубого топлива, а остальные считают проект политическим.