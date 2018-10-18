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В Европе собралась клика против "Северного потока-2"

Фото: GLOBAL LOOK press/Stefan Sauer
Противникам газопровода осталось перетянуть на свою сторону Австрию

В Совете Евросоюза уже есть большинство, готовое внести изменения в европейское законодательство, лишь бы не допустить строительства "Северного потока-2". Об этом сообщил вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович.

"Мы пытаемся использовать инструменты, которые есть в нашем распоряжении, и европейский закон – один из них, - приводит его слова EADaily. – Мы уже не раз говорили: мы действительно хотим быть уверены в том, что "Северный поток-2" полностью соответствует закону ЕС. Поэтому предложили изменения, которые сейчас находятся в Совете Евросоюза", – пояснил Шефчович изданию New Europe.

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Дело в том, что в настоящее время Газовая директива ЕС не распространяется на экономические зоны стран-членов ЕС. Поэтому Брюссель даже при очень большом желании не может запретить "Северный поток-2". Противники же российского газопровода хотят сделать так, чтобы Третий энергопакет распространялся на все пути поставки топлива в ЕС из третьих стран.

В этом случае "Газпром" не сможет быть оператором газопровода. Плюс ему придется отдать половину объема трубы под газ других поставщиков. То есть "Северный поток-2" заведомо хотят оставить полупустым. Проще говоря, Москву пытаются лишить всех выгод от нового газопровода в Европу.

Пока этому плану противостоит Австрия, чья компания OMV является соинвестором "Северного потока-2". На правах председателя Совета Евросоюза Вена не дает хода данной законодательной инициативе. Но на нее давят, признал Шефчович.

"Я знаю, что страны-члены ЕС, которые заинтересованы в изменениях, также давят на президентствующих, чтобы начать рассмотрение", – сказал он, уточнив, что как только законопроект поступит для обсуждения, решение будет принято быстро и однозначно. "Есть квалифицированное большинство для принятия решения", – сообщил вице-президент ЕК.

"Северный поток-2" рассчитан на поставки 55 млрд кубометров газа в год напрямую из России в Германию по дну Балтийского моря. Начало эксплуатации запланировано на конец 2019 года.

Николай ВИКТОРОВ
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