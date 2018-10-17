Европейцам нужен газ, у нас есть его для вас

В случае роста потребностей у европейских потребителей в голубом топливе власти России смогут осуществить строительство газопровода "Северный поток – 3". Об этом сегодня заявил замминистра энергетики Анатолий Яновский.

Он считает, что прокладка новой трубы может быть экономически оправданна. Яновский заметил, что все "СП", поставляющие топливо из отечественных месторождений, прокладываются по более выгодным маршрутам, чем действующие ныне транзитные через Украину. Они на 2 тыс. км сокращают протяженность трубопроводов к границам РФ с странами Европы.



"Тут вопрос не политики, а экономики, нужно учитывать еще и дополнительные затраты на строительство, эксплуатацию – это все считается. Так что, если будет дополнительный спрос в Европе, то почему бы и нет?" – цитирует его ТАСС.

По мнению замминистра, потребность европейцев в российском газе не будет снижаться, но темпы роста зависят от целого ряда фактов.

"Если процессы увеличения доли выработки электроэнергии из ВИЭ (возобновляемые источники энергии) и электрификации транспорта будут продолжаться, то Европе потребуются дополнительные мощности для производства электричества из газа. Я уже не говорю про газификацию", – отметил Яновский.

Напомним, "Северный поток – 2" планируется сдать в эксплуатацию в четвертом квартале 2019 года. После этого фактически транзит через Незалежную будет не нужен, но Москва может оставить незначительные объемы, если договорится с Киевом о выгодных для нее условиях.

Сейчас через ГТС Украины российский газ прокачивают по двум газопроводам: "Союз" – построен в 1975-1978 гг., топливо поступает из Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения (протяженность трубы по территории Незалежной 1 тыс. 160 км); "Уренгой – Ужгород" – построен в 1982-1984 гг., газ поступает с Уренгойского газонефтеконденсатного месторождения (1 тыс. 160 км трубы идет по Украине).