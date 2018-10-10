Если "Северный поток – 2" не добьет украинский транзит, это сделает газопровод через Ямал

Прокладка "Газпромом" новых ниток для перекачки газа с Ямала даст дополнительный импульс для сокращения поставок в Европу через ГТС Украины. Так прокомментировал аналитик Центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Александр Собко информацию о том, что российский монополист запланировал в ближайшие годы построить третьи нитки газопроводов Бованенково – Ухта (69 млрд куб. м, 1 тыс. 110 км) и Ухта – Торжок (45 млрд куб. м, 973 километра).

Об этом сегодня написал "КоммерсантЪ" со ссылкой на комплексный план "Газпрома" по развитию магистральной инфраструктуры до 2024 года. Документ был одобрен на заседании Совета при президенте РФ по стратегическому развитию 24 сентября. Отмечается, что северный газотранспортный коридор с Ямала (начал строиться в 2008 г.) компания собирается развивать ускоренными темпами. За последние 15 лет это главная и самая дорогая стройка "Газпрома". Только третья очередь веток может обойтись корпорации примерно в 900 млрд рублей.

"Строительство новых ниток в коридоре Бованенково – Ухта и Ухта – Торжок означает рост транспортировки газа с месторождений полуострова Ямал. Это связано с ростом добычи на Ямале, который должен компенсировать снижение добычи на старых западносибирских месторождениях "Газпрома", – цитирует РИА "Новости" Собко.

По его мнению, когда третья очередь двух ниток будет введена в строй, это окажет существенное влияние на газотранспортную систему Незалежной.

"Среди прочего, это означает, что смещение транзита от украинского коридора к новым маршрутам "Северный поток – 1,2" становится еще в большей степени определенным. "Газпром" уже заявлял ранее о планах по выводу части газотранспортных мощностей, доставляющих газ к точкам входа на границе Украины. Сейчас, со строительством новых линий в рамках северного коридора, этот процесс получит дополнительный импульс", – отметил эксперт.

Еще в июле в ходе своего рабочего визита в ЯНАО председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что развитие Ямальского центра газодобычи является "новой системой координат для газовых потоков в России и на экспорт". Он назвал расширение Северного газотранспортного коридора принципиально важным направлением работы компании.

Напомним, сейчас через ГТС Украины российский газ поступает по двум газопроводам: "Союз" – построен в 1975-1978 гг., топливо поступает из Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения (протяженность трубы по территории Незалежной 1 тыс. 160 км); "Уренгой – Ужгород" – построен в 1982-1984 гг., газ поступает с Уренгойского газонефтеконденсатного месторождения (1 тыс. 160 км трубы идет по Украине).

