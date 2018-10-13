Америка в ауте: Германия сама разберется с "Северным потоком - 2"

Страна готова доказать свою независимость

Российский газопровод в Европу пойдет на благо ФРГ, а все разговоры о том, что страна впадет в энергетическую зависимость от РФ, являются чушью. Об этом заявил премьер-министр немецкой земли Мекленбург – Передняя Померания Мануэла Швезиг.

Немецкий политик уверена, что Германия сама в состоянии определиться, нужен ли ей "Северный поток – 2" или нет, а попытки некоторых стран отговорить Берлин от поставок российского газа на самом деле продиктованы личными экономическими интересами, а не заботой о немецком суверенитете.

"Страна должна сама решить, где и каким путем она берет необходимые энергоносители", – написала Швезиг в колонке для журнала Wirtschaftswoche.

В "Северном потоке – 2" заинтересованы как Россия, так и Германия, поскольку этот проект отличает надежность энергоснабжения. При этом Германия продолжит импортировать энергоносители из других источников.