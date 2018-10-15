В Москве оценили польские "хотелки" и борьбу в ЕС за правки в Газовой директиве

Ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток – 2" может быть отложен на год, т.е. на конец 2020-го. Об этом заявил бывший премьер-министр Польши, а ныне глава комитета по энергетике, промышленности и исследованиям Европарламента Ежи Бузек.

С такими умозаключениями он выступил на III Международной конференции по энергетике, окружающей среде и сельскому хозяйству.

"Похоже, что строительство газопровода уже задерживается на несколько месяцев. Согласно точному анализу, который я недавно читал, задерживается на год. Его запуск в коммерческое использование произойдет в конце 2020 года", – цитирует поляка издание Biznes Alert.

Экс-глава польского кабмина не стал уточнять, на чем основывается его заключение. В своем выступлении он говорил об изменениях в Газовую директиву Евросоюза, которые до сих пор не приняты.

Еще год назад Брюссель предложил распространить действие Третьего энергопакета на все газопроводы, которые выходят на газовый рынок ЕС из третьих стран. Одна из целей принятия изменений состоит в том, чтобы поставщик газа, например, не смог быть оператором газопровода, что является угрозой для "Северного потока – 2", поскольку сейчас российский "Газпром" является единоличным владельцем Nord Stream 2 AG, которая осуществляет проект.

Кроме того, как напоминает портал EADaily, под независимых операторов в балтийской газовой нитке должны быть забронированы 50% мощностей, а это значит, что труба "СП-2" останется наполовину пустой. То есть вырастет себестоимость прокачки топлива и проект не будет прибыльным.

По словам Бузека, кроме новых газопроводов, под скорректированную Газовую директиву также попадут уже действующие трубопроводы и вложенные инвестиции в осуществляемые проекты.

Между тем экс-премьер признался, что продвижение изменений в Газовую директиву идет тяжело. Согласование застряло в Совете Евросоюза – причем на правительственном уровне, заметил он. По информации Biznes Alert, прохождение документа и передача его в Европарламент замедлилось тогда, когда руководство органом перешло к Австрии, чья компания OMV является партнером "Газпрома" по "Северному потоку – 2". Бузек эту блокировку назвал драмой.

"Президентство Румынии в Совете Евросоюза позволит начать переговоры (с Европарламентом) только в январе. А в марте мы уже прекращаем нашу деятельность в Европейском парламенте. Боюсь, можем не успеть", – сокрушается поляк.

Сообщается, что на сроки ввода в строй "СП-2" может повлиять и выдача Данией разрешения на строительство в ее экономической зоне Балтийского моря уже альтернативного маршрута, разработанного Nord Stream 2AG, уставшего ждать от Копенгагена разрешительных документов на укладку трубы в датских территориальных водах. Польское издание предполагает, что власти Королевства затянут строительство газопровода в водах Балтики, так как будут рассматривать новую заявку от оператора до 12 месяцев.

Замдиректора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач, комментируя EADaily выступление Бузека, сказал, что речь пока идет о польских "хотелках", а не о реальных сроках переноса запуска "Северного потока – 2".

"Работы по проекту ведутся по плану. Одну нитку точно запустят в 2019-м", – убежден эксперт. Также он оценил "молчание" Копенгагена.

"Это не задерживает проект. Датский участок можно уложить за два месяца", – считает Гривач.

По его мнению, той самой "застрявшей" в кабинетах ЕС директивой европейские чиновники "пытаются успеть ввести ее в действие до запуска проекта, чтобы притормозить строительство, однако пока у них не получается".