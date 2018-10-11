Вашингтон готов отвалить миллиард, лишь бы кто-то купил у него СПГ

США предоставит Европе $1 млрд на то, чтобы отказаться от энергетических ресурсов из России. Соответствующий законопроект внесли в Конгресс сенатор от Республиканской партии Рон Джонсон и его коллега-демократ Крис Мерфи.



В документе говорится о том, что Америка обязуется оказать содействие финансированию европейских энергетических проектов. По замыслу американских политиков, это поможет странам ЕС "противостоять влиянию России", сообщается на сайте Мерфи.

"Россия наряду со взяточничеством, коррупцией и пропагандой использует свое господство на энергетическом рынке, чтобы подорвать западные институты и установить (в странах Европы) более уступчивые, податливые правительства, которые не смогут или не захотят противостоять России или ее президенту Владимиру Путину", – утверждает сенатор от Демократической партии.

Сейчас большая часть Европы плотно сидит на российском газе. Если США поможет найти Старому Свету новые источники энергии, это не только подорвет контрольное положение России над континентом, но и позволит создать новые рабочие места в Америке.

"США справедливо инвестировали миллиарды в укрепление военной обороны в Восточной Европе. Но давайте не будем забывать о столь же опасных последствиях энергетического господства России в Европе. Помогая нашим союзникам заручиться новыми источниками энергии и вносить свой вклад в стратегически важные проекты, мы можем помочь сломить хватку Путина в Европе и создать новые рабочие места здесь, в США", – говорится в заявлении политиков.

Американские власти давно одержимы идеей занять доминирующее положение на мировом энергетическом рынке. Они мечтают поставлять в Европу сжиженный природный газ и сланцевую нефть. Тем самым Вашингтон собирается убить двух зайцев одним выстрелом: потеснить Россию с европейского рынка, чтобы диверсифицировать рынок и не позволить Москве использовать поставки энергоресурсов как инструмент давления на Европу, и самим неплохо заработать. Ради этого политические силы внутри США призывают наложить запрет на строительство газопровода "Северный поток – 2".

В Европе готовы инвестировать в строительство терминалов для сжиженного природного газа, но при одном условии – если американское топливо будет поставляться по конкурентоспособным ценам. Но в этом и заключается главная проблема: СПГ из США стоит слишком дорого. Он обходится европейским потребителям в среднем на 30% дороже российского трубопроводного. В связи с этим Министерство иностранных дел Германии на днях заявило о том, что поставки американского газа в Европу не имеют перспективы.

При этом и Москва, и Берлин однозначно утверждают: несмотря на рост поставок российского газа в Европу, ни о какой политической и энергетической зависимости ЕС от России речи быть не может.