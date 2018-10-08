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США намерены завоевать газовый рынок Европы

Фото: GLOBAL LOOK press/Horst Ossinger
Американцам осталось лишь обустроить инфраструктуру доставки топлива

Власти США считают, что смогут потеснить Россию на европейском газовом рынке, в связи с этим Штатам необходимо сильнее сосредоточиться на своем энергетическом секторе как средству вызова Москве.

Об этом заявил главный экономический советник американского президента Дональда Трампа Ларри Кудлоу в интервью телеканалу Hill.TV.

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"Мы – доминирующая энергетическая держава. Через пару лет мы будем добывать 15 млн баррелей нефти в день. Мы опередим саудитов (Саудовскую Аравию). Мы обгоним Россию", – сказал Кудлоу.

По его словам, у Штатов так много природного топлива, который добывают на Permian Basin (месторождение сланцевого газа на западе Техаса и юго-востоке Нью-Мексико – ред.), что "они не знают, что с ним делать", поэтому сжигают его, "потому что не могут использовать".

"Итак, что это значит? Мы должны создать инфраструктуру для трубопроводов, востока, запада, запада, востока. Доставьте это топливо на северо-восток, достаньте его в Европу и бросьте вызов гегемонии России на рынке газа и сжиженного природного газа (СПГ). Это выполнимо. Мы должны действительно сосредоточиться на энергетике. Большая часть этих работ может быть исполнена в частном порядке", – воззвал американец.

Комментарий советника Трампа появился после того, как на прошлой неделе агентство Reuters сообщило, что Россия и Саудовская Аравия заключили в сентябре сделку об увеличении добычи нефти.

Отмечалось, данный шаг демонстрирует, что Эр-Рияд и Москва все чаще стремятся к сотрудничеству без ОПЕК.

Как напоминает телеканал "360", руководители крупнейших нефтегазовых компаний США утверждают, что проблема американцев не в недостатке газа, а в его транспортировке: функционирующие газопроводы перегружены и не предполагают оперативную доставку топлива на другое побережье страны. Ранее о проблемах с инфраструктурой в газовой сфере докладывал Трампу и глава Минэнерго Рик Перри.

Елена УСОВА
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