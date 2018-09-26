Президенту США не следует совать нос в чужие дела

Вашингтон мешает взаимовыгодному энергетическому сотрудничеству между РФ и Европой и оказывает на европейские страны серьезное давление. Такие действия являются "абсолютно неприемлемым политическим нажимом", заявили на Смоленской площади.



Первый и второй "Северные потоки" являются коммерческими проектами, сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко. При этом "они создают и материальный фактор для укрепления безопасности в Европе… и с политической, и с геополитической точки зрения". Однако президент США и другие американские политики в своих выступлениях продолжают настаивать на стремлении РФ к энергетическому порабощению европейского континента.

"Хотелось бы надеяться, что при принятии решений о том, как выстраивать сотрудничество с Россией и дальше в этой области, будут приниматься во внимание и вот эти аспекты, о которых я говорю: это надежность, последовательность, нечувствительность к колебаниям политической конъюнктуры. А самое главное, что это опирается на надежную коммерческую основу. Наш трубный газ дешевле сжиженного", – приводит слова Грушко РИА "Новости".

Слова дипломата стали ответом на вчерашнее выступление Дональда Трампа на 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Американский лидер предупредил Германию о том, что она станет полностью зависимой от энергопоставок из России, если не изменит свой курс. Кроме того, он похвалил Польшу за развитие энергопроектов, не связанных с Россией.

На заявления Трампа по горячим следам отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Красной нитью в выступлении Трампа на ГА ООН прошли две темы: необходимость защиты собственного суверенитета и безальтернативность отстаивания национальных интересов… Россию решил, видимо, всуе не упоминать. Сказал только, что Германия должна срочно переориентироваться на другие энергетические возможности, иначе будет зависеть от России. На этих словах делегация ФРГ захихикала", – написала дипломат у себя в Facebook.

Газопровод "Северный поток – 2", подвергшийся критическим замечаниям со стороны Трампа, протянется от РФ к Германии по дну Балтийского моря. По нему европейские потребители смогут получать 55 млрд куб. м голубого топлива в год. Прокладка трубопровода должна начаться в этом году и завершиться в следующем. Общая стоимость проекта составляет €9,5 миллиардов. Его единственным акционером является "Газпром".