Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Трамп пугает немцев рабством из-за "Северного потока - 2"

Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/Chris Kleponis
Откажитесь немедленно: Трамп вцепился в немцев из-за "Северного потока - 2"

Хозяин Белого дома завел пластинку об энергетическом рабстве в ходе 73-й сессии Генассамблеи ООН. В который раз Дональд Трамп проявил "заботу" о ФРГ, предупредив, что ждет ее после запуска "Северного потока – 2".   

"Германия станет полностью зависимой от российской энергии, если она немедленно не изменит курс", – предостерег Трамп, стоя за трибуной, передает RT.

По теме

Он полагает, что вклад Германии в строительство газопровода – лишняя трата денег. Американский лидер также указал на других сторонников топливной магистрали, которые не являются союзниками России. Среди них Трамп выделил Польшу.

Сегодня компания Nord Stream 2 AG отчиталась о прокладке порядка 35 км труб в водах Германии. Такую работу по двум ниткам проделало прибывшее в июле судно Castoro 10.

Сдвинулось дело с мертвой точки и в немецком мелководье. Ожидается прибытие второго судна. В ближайшие месяцы укладка труб начнется на глубине. Немецкая часть "Северного потока – 2" будет готова до конца года, пообещал пресс-секретарь компании Йенс Мюллер, подчеркнув, что сроки оговорены в разрешении.

"Эта территория Балтийского моря является важной для сельди. Здесь происходит нерест сельди, и растут мальки. Поэтому в рамках разрешения нам нужно закончить работы в немецких водах до конца этого года. Это значит не просто проложить трубы, но и закопать траншею. Так вот сейчас продолжаются работы по прокладке труб в траншеи и параллельно мы начали работы по засыпке траншей… Но мы уверены, что все успеем", – заверил представитель Nord Stream 2 AG. Его заявление цитирует РИА "Новости".

Параллельно с немецким трубопроводом строится финский. По одной из его веток уже проложено более 30 км газопровода.

"Так что если вы посмотрите сейчас на длину уложенных труб в воде, то в общей сложности это примерно 70 километров. В Германии по двум ниткам около 30-35 километров, точно не могу сказать, не видел данные по сегодняшний день. Плюс немногим больше 30 километров по одной ветке уложило судно Solitaire в Финляндии", – рапортовал Мюллер.

"СП-2" протянется по дну Балтики из России в Германию. Кроме этих стран, магистраль также затронет территории Финляндии, Швеции и Дании. Лишь последняя не торопится с разрешением на строительство. Проект предполагает две нитки газопровода, которые в год будут поставлять 55 млрд куб. м голубого топлива.

Он не по нраву многим странам. Против, в частности, выступают Украина, США, Латвия, Литва и Польша. Бытует мнение, что у американцев свои виды на поставки в Европу СПГ, Украину беспокоит вопрос транзита голубого топлива, а остальные считают проект политическим. 

Оксана ПОДТУРКИНА
новости партнеров
Загрузка...

Пламя и ужас: в Тоскане произошла катастрофа

В популярном у россиян итальянском регионе бушует огонь

Не продержатся и минуты: американцы признали поражение Украины на Азове

Нападение на Россию станет фатальным для ВМС Незалежной

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей