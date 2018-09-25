Откажитесь немедленно: Трамп вцепился в немцев из-за "Северного потока - 2"

Хозяин Белого дома завел пластинку об энергетическом рабстве в ходе 73-й сессии Генассамблеи ООН. В который раз Дональд Трамп проявил "заботу" о ФРГ, предупредив, что ждет ее после запуска "Северного потока – 2".

"Германия станет полностью зависимой от российской энергии, если она немедленно не изменит курс", – предостерег Трамп, стоя за трибуной, передает RT.

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Он полагает, что вклад Германии в строительство газопровода – лишняя трата денег. Американский лидер также указал на других сторонников топливной магистрали, которые не являются союзниками России. Среди них Трамп выделил Польшу.

Сегодня компания Nord Stream 2 AG отчиталась о прокладке порядка 35 км труб в водах Германии. Такую работу по двум ниткам проделало прибывшее в июле судно Castoro 10.

Сдвинулось дело с мертвой точки и в немецком мелководье. Ожидается прибытие второго судна. В ближайшие месяцы укладка труб начнется на глубине. Немецкая часть "Северного потока – 2" будет готова до конца года, пообещал пресс-секретарь компании Йенс Мюллер, подчеркнув, что сроки оговорены в разрешении.

"Эта территория Балтийского моря является важной для сельди. Здесь происходит нерест сельди, и растут мальки. Поэтому в рамках разрешения нам нужно закончить работы в немецких водах до конца этого года. Это значит не просто проложить трубы, но и закопать траншею. Так вот сейчас продолжаются работы по прокладке труб в траншеи и параллельно мы начали работы по засыпке траншей… Но мы уверены, что все успеем", – заверил представитель Nord Stream 2 AG. Его заявление цитирует РИА "Новости".

Параллельно с немецким трубопроводом строится финский. По одной из его веток уже проложено более 30 км газопровода.

"Так что если вы посмотрите сейчас на длину уложенных труб в воде, то в общей сложности это примерно 70 километров. В Германии по двум ниткам около 30-35 километров, точно не могу сказать, не видел данные по сегодняшний день. Плюс немногим больше 30 километров по одной ветке уложило судно Solitaire в Финляндии", – рапортовал Мюллер.

"СП-2" протянется по дну Балтики из России в Германию. Кроме этих стран, магистраль также затронет территории Финляндии, Швеции и Дании. Лишь последняя не торопится с разрешением на строительство. Проект предполагает две нитки газопровода, которые в год будут поставлять 55 млрд куб. м голубого топлива.

Он не по нраву многим странам. Против, в частности, выступают Украина, США, Латвия, Литва и Польша. Бытует мнение, что у американцев свои виды на поставки в Европу СПГ, Украину беспокоит вопрос транзита голубого топлива, а остальные считают проект политическим.